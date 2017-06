Periodista Ana Pastor es amenazada por mensaje en Twitter sobre atentado en Londres

La periodista española Ana Pastor recibió amenazas en Twitter como consecuencia de un mensaje que escribió el pasado 3 de junio del 2017 tras el atentado perpetrado en Londres por el Estado Islámico que dejó siete muertos y 48 heridos. Ese día, tres hombres atropellaron con su furgoneta a transeúntes que caminaban por el famoso London Bridge, antes de abandonar el vehículo y lanzarse a acuchillar gente en Borough Market, una zona de bares y restaurantes en torno a un mercado.

Al informar de los hechos, Pastor afirmó que “los tres supuestos terroristas ya han sido abatidos” aunque, segundos después, cambió su frase por otra: “la Policía ha asesinado a los terroristas”, según una publicación del medio español ABC en su portal web.



Las palabras de la periodista fueron rechazadas por usuarios de Twitter. Algunos internautas criticaron que Pastor haya utilizado la palabra ‘asesinado’. Según la RAE, asesinar significa "matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa".



Entre quienes criticaron a la presentadora está la tuitera Machi‏ @MachiTodoRelato que escribió el 5 de junio: “¿Sabes siquiera la diferencia entre libertad de expresión y ofensa? Me parece que ese día faltaste a clase”. Helena de Dios‏ @helenads_85 dijo: “La conoces personalmente o algo para afirmarlo tan rotundamente??”; el usuario Tito Garcia Fajardo‏ @titokawa dijo: “Dejo de seguirte amiga, no me puedo creer q pienses así, la policia asesina a los terroristas? Cuéntaselo a las familias de los q ya no estan”.



De acuerdo con la información de ABC, el tuitero Capitán Nardo publicó un mensaje amenazante contra la periodista: @_anapastor_ eres una p… sectaria más falsa que Judas te metía en un barrio moro de por vida que te jodan, entre asesinos que te molan”. El usuario no tardó en borrar el comentario pero Pastor ya realizó una captura de pantalla.

Hazte así valiente @MrSaizen ...que se te ha borrado el tuit...aquí la captura 👇🏾 pic.twitter.com/UMX7Rg98DO — Ana Pastor (@_anapastor_) 5 de junio de 2017

Tras el incidente y en respuesta al usuario Florián R.S.‏ @Florosolohayuno, Pastor escribió: “Buenos días Florián. Utilicé varios verbos y corregí en directo esa expresión porque efectivamente me equivoqué. Soy humana..”



En su cuenta de Twitter, la presentadora, que denunció el hecho, también dijo: "Hazte así valiente @MrSaizen... que se te ha borrado el tuit... aquí la captura". En la red social, la comunicadora también recibió mensajes de apoyo. Por ejemplo, Helena de Dios‏ @helenads_85 6 jun señaló: "Se equivoco de termino y rectifico en directo. Si criticamos, enteremonos bien". Carmen Arango @C_Arango77 dijo: El grado de agresión contra mujeres en Twitter desde hace un tiempo es brutal. E impresentable".



El nombre de Ana Pastor en el Ecuador tomó notoriedad por una entrevista al expresidente Rafael Correa, en 2012. En ese diálogo, Correa se refirió a la periodista como 'Anita'. "No estoy acostumbrada a que me llamen Anita", respondió molesta Pastor, indicando que debía referirse a ella como Ana. La periodista Ana Pastor ha trabajado para varios medios españoles y también para la cadena CNN.