Pensión alimenticia, un tema delicado para nueva Asamblea

A la expectativa. Así están los grupos de padres que hablan de la corresponsabilidad en el cuidado y manutención de los hijos y las madres y que se oponen a esa figura. Esto ante la posibilidad de que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia.

Hasta ayer, 15 de mayo del 2017, el proyecto -impulsado por el Ejecutivo en funciones- no había ingresado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la nueva Asamblea Nacional.



Sin embargo, Freddy Vizcaíno, del colectivo Por amor a nuestro hijos, que es parte de Coparentalidad Ecuador, contó que ellos ya buscan citas con los legisladores recién posesionados. Hoy, según confirmó este Diario, tienen una conversación con uno de A. País.



Vizcaíno, según comentó, fue parte de la reunión con el presidente Rafael Correa, fruto de la cual surgió su compromiso de reformar el Código. Él espera que en estos días, el Mandatario envíe finalmente la propuesta al nuevo CAL.



El debate sobre este tema se instaló, tras la aparición de grupos de padres que opinan en redes sociales. Ellos insisten en la división de los pagos de pensiones alimenticias, así como en los cuidados de los niños, con las madres.



Para responder a esa posición surgió la Plataforma de Derechos por un Amor Responsable. Se trata de un grupo de madres que se oponen a lo que denominan la tenencia compartida impuesta.



En las redes sociales se ha desarrollado una amplia discusión en las últimas semanas sobre estos temas, más cuando el presidente Correa hizo pública su reunión con los colectivos de papás. En uno de los enlaces sabatinos incluso manifestó que “van a corregir abusos que se están cometiendo” sobre la aplicación de la tabla, que fija los montos, para cubrir para las necesidades de los pequeños.

Janeth Guerrero es la vocera de la Plataforma de Derechos por un Amor Responsable.

Anualmente se mueven unos USD 500 millones por pensiones alimenticias en el país, según precisó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en una intervención pública, el viernes 12 de este mes. También dijo que unas 800 personas son detenidas por no pago de este rubro. “La norma no discrimina si una persona está en condiciones económicas de pagar o no, si perdió su trabajo o no. Eso es lo que se discute, una discusión válida”.



Janeth Guerrero es vocera de la Plataforma de Derechos por un Amor Responsable. El colectivo tiene integrantes de Quito, Guayaquil, Riobamba y otros puntos del Ecuador. Ella el Día de la Madre envió mensajes, a través de Twitter, a nuevos legisladores, como Viviana Bonilla, José Serrano y Gabriela Rivadeneira, de A. País. También a Wilma Andrade, de la ID. Así como al presidente electo, Lenín Moreno.



“No dejen que los derechos de los niños sean pisoteados. Estamos abiertos a escuchar todas las voces, para sacar leyes justas”. Les escribió desde la cuenta @NoTenencia_EC



Las madres esperan que las reformas ingresen a la Legislatura, para comenzar a participar en los debates de la Comisión de Justicia, en donde serán analizadas.



Entre otras propuestas, las mujeres plantean que se revisen los nexos familiares padre-hijos, madre-hijos, para verificar si realmente hay una buena comunicación y así ejecutar una custodia compartida.



También hablan de reformas laborales, para que los progenitores no permanezcan más tiempo del indicado, en sus puestos de trabajo, y no descuiden el cuidado de los niños.



Para Guerrero, sí es necesaria la creación de un fondo para padres que no puedan pagar la pensión por problemas de salud o desempleo. Considera que debería buscar mecanismos de pago similares a los que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Esto lo planteó el defensor público Ernesto Pazmiño, con la finalidad de otorgar préstamos a un bajo interés y ese dinero serviría para aumentar el fondo. El objetivo es ayudar a los padres para que cubran las deudas por pensiones.



Con ello coincide Santiago Villarreal, presidente de Coparentalidad Ecuador. Asegura que la creación del fondo es una medida que se ha implementado en España, para quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.



Este grupo dice no buscar una tenencia compartida impuesta, sino que esta debe ser la base para que los jueces puedan tomar decisiones en un proceso. Piden que se retire temporalmente la tenencia del pequeño al progenitor cuando se compruebe que hubo alienación o manipulación.



Vizcaíno confirmó que buscan la “responsabilidad compartida de los dos progenitores, que ambos paguen en igual proporción. Y que se cambie el concepto de régimen de visitas, para que los padres se involucren más en la crianza.