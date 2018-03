Estas son las siete películas olvidadas por el Oscar

Los Premios Oscar están por entregarse este 4 de marzo del 2018 y la tensión aumenta para saber qué obras y artistas se llevarán los premios. Aunque hay favoritos, como Gary Oldman y ‘Tres anuncios para un crimen’, nada está seguro hasta la apertura de los sobres (siempre y cuando no se equivoquen, como pasó el año anterior).

Sí hay certezas, en cambio, en el ámbito de las películas derrotadas por anticipación, debido a que no han sido tomadas en cuenta para esta 90ª gala de premiación.



Esta es la lista de las principales omisiones, olvidos y fracasos de los que no llegaron al Oscar, a pesar de que algún mérito sí tenían. No merecían ser ninguneadas:



La Mujer Maravilla

​Es la cinta con más recursos financieros dirigida por una mujer en la historia (Patty Jenkins), y también la más taquillera de la historia a cargo de una directora (casi USD 822 millones).



Pese a los reivindicativos tiempos del #MeToo y a las buenas reseñas, el Oscar la ignoró por completo. Merecía nominaciones por vestuario, efectos especiales, dirección y montaje.

Detroit

Otra película dirigida por una mujer, en este caso la oscarizada Kathryn Bigelow, y ausente a pesar de la soberbia lección de cine que imparte con esta historia basada en los disturbios raciales de 1967. Algunos críticos la consideraron una obra maestra.



Merecía nominaciones a Mejor película, director, montaje y guion. Un olvido imperdonable.

​ Okja

2017 fue el año del streaming y de Netflix en particular, pero sus filmes no lograron pasar el conservador filtro de la Academia. El caso más polémico es el de ‘Okja’, imaginativo filme del alabado director surcoreano Bong Joon-ho que causó controversia en Cannes.



Este relato de un cerdo gigante, una niña y una trasnacional merecía nominaciones a Mejor película, guion, música, actriz principal (Ahn Seo Hyun) y actriz de reparto (Tilda Swinton). Bueno, no son tiempos para las innovaciones.

La batalla de los sexos

Jonathan Dayton y Valerie Faris dirigen esta cinta que recuerda el célebre partido de 1973 entre el extenista Bobby Riggs y su oponente de 29 años de edad, la carismática Billie Jean King.



Este ameno y a ratos sustancioso relato sobre discriminación merecía nominaciones por Mejor filme, actriz principal (Emma Stone, en la mejor actuación de su carrera), edición y guion.

Downsizing (Una vida a lo grande)

Parecía oscarizable por los comentarios del público y los críticos, pero este ingenioso relato de un hombre que decide encogerse como respuesta a la crisis económica no fue nominado a nada. Triste, porque pudo competir en los rubros de Mejor película, director (Alexander Payne), actor de reparto (Christoph Waltz), guion y montaje.

The Disaster Artist

La polémica es permanente: ¿la conducta moral de un artista debe condenar su obra? Para la Academia, parece que sí. Por eso borró a esta cinta de James Franco, a pesar de su éxito en los Globos de Oro y de los halagos en los concursos previos. Pero la revelación de sus abusos lo sacó del juego del Oscar.



Más allá de eso, esta historia de un fracaso cinematográfico de la vida real pudo ser nominada a Mejor película, director (James Franco) actor principal (sí, el mismo James Franco), guion y actor de reparto (Dave Franco).

Mi Villano Favorito 3



Es verdad que, con ‘Coco’ como competidor, era muy difícil que cualquier otra cinta pudiera aspirar a ganar el Oscar en el rubro de la animación. Pero con la tercera aventura de Gru y sus minions hubo groseras omisiones. Merecía nominaciones a Mejor largometraje animado y mejor canción.

Bonus Track: The Batman Lego Movie



Unos de los hitos de la animación del 2017 pasó desapercibido de los premios. Su pecado es más bien comercial, pues la película funciona como un catálogo de los juguetes de Lego. Pero el guion, las canciones, el montaje, la banda sonora y el diseño de arte son superlativos.

