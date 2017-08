Estos son los títulos de Disney que podrían desaparecer de Netflix

Disney anunció el martes 8 de agosto que pondrá fin a su sociedad con Netflix para la distribución y difusión de contenido incluyendo las producciones junto a Marvel, Pixar y Lucasfilm. La factoría del ratón retirará el contenido de su propiedad para trasladarlo a su propia plataforma de video en línea. Sin embargo, la plataforma de streaming anunció este miércoles 9 de agosto que, de momento, el contenido de Disney continuará disponible para Latinoamérica.

¿Recuerdan cuando les dijimos que los títulos funcionan diferente en cada región? Pues Disney y @NetflixLAT seguimos siendo amigos fieles. pic.twitter.com/bq1ag3RhkI — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 9 de agosto de 2017

Así se pone fin a una alianza que duró apenas cinco años, desde que las dos empresas firmaran un acuerdo de distribución en el 2012, que apenas entró en vigor el año pasado, en el que además se estableció un acuerdo de exclusividad, que impedía que otros servicios de televisión por paga y streaming transmitan los estrenos de Disney antes que Netflix.



El retiro no será inmediato y los suscriptores de Netflix aún podrán disfrutar de las series y películas Disney hasta el 2019, año en el que está previsto el lanzamiento de la nueva plataforma de video en línea en Estados Unidos y así sumarse a la lista de competidores de Netflix.



Eso significa que, en teoría, Netflix tiene la posibilidad de incluir los nuevos estrenos que se realicen hasta finales del 2018. Entre esas producciones están títulos como ‘Piratas del Caribe: la venganza de Salazar’ y ‘Cars 3’, que ya pasaron por los cines, a las que se suman ‘Thor: Ragnarok’, ‘Coco’ y ‘Star Wars: el último jedi’, que tienen previsto su estreno hasta finales de este año.



Entre los estrenos previstos para el año que viene están ‘Black Panther’, ‘A Wrinkle in Time’, ‘Magic Camp’, ‘Los Vengadores: guerra infinita’, ‘Ant Man and the Wasp’, ‘Mulán’, ‘Rompe Ralph 2’, ‘Mary Poppins Returns’, ‘Los increíbles 2’ y el spin off de Han Solo. Aunque aún no se ha confirmado si todos estos títulos tendrán su estreno en Netflix.



Por el momento, en la parrilla del servicio de video en línea los usuarios pueden encontrar decenas de títulos de la factoría Disney entre animación y ficción. Clásicos animados como ‘Hércules’, ‘Pocahontas’, ‘Valiente’, ‘El jorobado de Notre Dame’, ‘Enredados’, ‘Tarzán’, ‘Toy Story’, ‘Ratatouille’, ‘Buscando a Nemo’ y más. A los que se suman proyectos de Disney Channel, Diney Junior y Disney XD entre las que están ‘Jessie’, ‘El mundo de Riley’, ‘Atrapada en el medio’, ‘Soy así Luna’, ‘Lab Rats’, ‘Violetta’, ‘Junior Express’, ‘Princesita Sofía’, entre otros.



En el último año, la plataforma de video en línea se convirtió en la principal vitrina de algunas de las producciones más taquilleras de Disney y sus filiales en las que figuran títulos como ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Piratas del Caribe’, ‘Maléfica’, ‘Oz, el poderoso’ y ‘Star Wars’.



En competencia por el mercado del video en línea, Netflix se queda sin otro proveedor de contenidos. Anteriormente, la plataforma perdió contenido de Food Network, HGTV, Epix y Fox, según información del portal pcmag.com.