La película 'Deadpool 2' presentó su nuevo tráiler en YouTube

Este jueves 22 de marzo del 2018, 20th Century Fox difundió por medio de su cuenta de YouTube un nuevo adelanto de la película 'Deadpool 2'. En solo cuatro horas, el clip acumuló más de 1,5 millones de reproducciones.

En un inicio del video se puede escuchar el tema All Out of Love de la agrupación Air Supply. El personaje de Dopinder (Karan Soni) está tan perdido en la música que no escucha a Deadpool (Ryan Reynolds) gritándole que ponga en marcha el vehículo mientras lo persigue un grupo de personas.



Deadpool ingresa al taxi por la ventana y Dopinder inicia el escape. "Vives el sueño DP... actitud despreocupada, muslos fuertes, novia hermosa", le dice el taxista mientras aparecen imágenes de Deadpool en distintos escenarios.



El video también permite ver imágenes de Cable, el villano de esta entrega interpretado por Josh Brolin, "Vengo por el niño, muévete o mueres", le dice a Deadpool quien no entiende la situación.



Cable persigue a un menor de edad con la intención de matarlo, pero Deadpool no lo permitirá. Sin embargo, está seguro de que no puede defender al niño solo, por lo que convoca un 'supergrupo'. Este será "progresista, de género neutro" explica Deadpool.



La fecha de estreno de este filme, dirigido por David Leitch, está prevista para octubre del 2017. Actualmente la película se encuentra en etapa de postproducción.



Video: YouTube, cuenta: 20th Century Fox LA