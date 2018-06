El conmovedor pedido del padre de Meghan Markle al príncipe Enrique

LEA TAMBIÉN

El padre de Meghan Markle reveló en una nueva entrevista con el programa 'Good Morning Britain' de ITV la promesa que le hizo hacer al príncipe Enrique antes de dar su bendición para el matrimonio.

"Harry pasó al teléfono con Meghan, me llamaron juntos y Harry me pidió su mano por teléfono y le dije: 'Tú eres un caballero, prométeme que nunca le vas a levantar la mano a mi hija y por su puesto que te doy mi permiso'".



Inicialmente, su hija le había contado que tenía un novio pero sin revelar su identidad hasta que finalmente le contó que había iniciado una relación con el nieto de la reina Isabel y que lo llamarían H para que la gente no supiera de quien se trataba.



"Ella es una mujer inteligente, y eligió de manera inteligente, ¿verdad"?, manifestó orgulloso.



Thomas Markle, 73, también habló sobre su decepción de no haber llevado a su hija al altar por haberse tenido que someter a una cirugía de corazón,



"No se me ocurre un mejor remplazo que el príncipe Carlos. Él se veía muy buen mozo y mi hija lucía hermosa con él", declaró el exdirector de iluminación y agregó que le hubiera gustado haber podido asumir ese rol: "Estaba celoso, desearía haber estado ahí, desearía haberla acompañado, gracias a Dios que él estaba ahí y gracias a él por hacer eso".



Markle contó que su hija lloró cuando él le comunicó por teléfono que no podría asistir al enlace. "Lo desafortunado para mí es que soy una nota al pie de página de uno de los mayores momentos de la historia en lugar de un padre que ha llevado a su hija al altar. Me molesta un poco".



El padre de la duquesa de Sussex también habló de política con su yerno a quien hasta el momento todavía no conoce personalmente.



"Yo me estaba quejando de Trump y me dijo: 'Dale una oportunidad a Donald Trump'. Yo estoy en desacuerdo con eso pero él tiene sus opiniones políticas y yo las mías," manifestó Markle.



Durante la conversación también hablaron del Brexit y dijo que cree que Harry está abierto al experimento.



El padre de la duquesa de Sussex cree que la flamante pareja no tardará en tener hijos. "Desde hace tiempo que ella quiere tener hijos y cuando conoció a Harry habló de lo mucho que lo quería, tiene que haber un niño pronto", declaró.



Por otra parte, Thomas Markle reveló que su intención en hacer dicha entrevista es dar a conocer su verdad, ya que tras conocerse que había realizado un acuerdo con unos paparazzi muchos especularon sobre su integridad.



"Se ha opinado mucho y algunas personas han dicho que fingí mi ataque al corazón y salieron todo tipo de historias negativas sobre mí", declaró y dijo que también se disculpó con su hija y el príncipe. "Hablé con los dos y me disculpé. Me di cuenta de que fue un grave error", reconoció.