Una pauta de los discos que sonarán en el 2018

El año que comienza llegará con discos de artistas consagrados. Algunos ejemplos son lo nuevo de Madonna, el esperadísimo álbum de Jennifer López e incluso el reciente trabajo de Kanye West.

Los fans de Jimi Hendrix podrán disfrutar de nuevo material del icónico guitarrista 'Both Sides of the Sky’ es el título del álbum que saldrá el 9 de marzo, e incluirá 11 canciones inéditas, grabadas entre 1968 y 1970. Además de la guitarra y la voz de Hendrix (1942-1970), en ellas se podrán escuchar colaboraciones de varios músicos amigos del mito.



Madonna comentó, en una aparición televisiva, que tiene en mente publicar material nuevo. “En el 2017 he sido madre a tiempo completo, pero en el 2018 voy a volver”.



Por su parte, los fans de Jennifer López podrán escuchar el disco ‘Por primera vez’. Aún no tiene fecha de lanzamiento. Pero es, según la artista, “el mejor disco de su carrera”.



Tras ‘Lotus’, lanzado el 2012, Christina Aguilera lleva tiempo embarcada en la producción de su sucesor. Para el que sería su sexto álbum, ‘Xtina’ está trabajando con Mark Ronson, Tayla Parx, Pharrell Williams, Sia y Dodgy.



Siguiendo con las grandes divas del pop, Kylie Minogue aprovecha ocasiones en público o mensajes en redes sociales para hablar de su nuevo trabajo. En una entrevista con The Sun, la australiana describió el proceso de grabación del álbum en Nashville como “catártico” y aseguró que el resultado fue “muy positivo e inspirador”.



El siempre enigmático Moby publicó en diciembre el single Like a Motherless Child, un adelanto de su decimoquinto álbum de estudio: ‘Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt’; saldrá el 2 de marzo.



‘Always Ascending’, el nuevo disco de Franz Ferdinand, llegará a los seguidores en febrero. El álbum fue producido por Philippe Zdar.

Bruce Springsteen confirmó que, aunque no tiene fecha de salida ni nombre, tiene otro disco completo y terminado. Arctic Monkeys ha señalado que también trabajan en un disco que se oirá este año.

El rock metal de Tool regresará con música después de 12 años de ausencia. La cantante de folk Joan Báez presentará su música, en marzo, al igual que la banda de metal Judas Priest. Mientras que Joe Satrini lo hará este mes.