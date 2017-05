Paulina Rubio confunde a Adriana Lima con Ariana Grande y desata una ola de críticas en Twitter

La cantante mexicana Paulina Rubio se convirtió en tendencia ayer, 23 de mayo del 2017, tras enviar un mensaje en Twitter sobre el atentado en Manchester, Inglaterra, durante el concierto de Ariana Grande.

“Oraciones para Adriana Lima y los presentes en el concierto. #PrayforManchester” , escribió la mexicana. Al percatarse del error, la cantante borró el tuit y dejó otro mensaje pero volvió a equivocarse: “#PrayforManchester @AdrianaGrande”.

Como cuando quieres estar a la moda y no te cabe el traje.

Así pero en Twitter

🤦🏼‍♀️#PaulinaRubio#ArianaGrande pic.twitter.com/f4Rt9GyZqM — Gianna Cosme (@Giannacl) 23 de mayo de 2017

Las críticas y burlas hacia la artista llegaron de inmediato. @Sergi0Fernandez escribió: “Cuando sabes que algo pasó pero no sabes si en un concierto de Adriana Lima o de Adriana Grande #PaulinaRubio #PrayForManchester”. @kar_soenksen dijo: “Como cuando te quieres subir al tema del momento, y escribes una tontería. #PaulinaRubio”. La usuaria @Giannacl dijo: "Como cuando quieres estar a la moda y no te cabe el traje. Así pero en Twitter”.



Finalmente, Rubio borró el mensaje y envió un nuevo tuit: “#PrayforManchester @ArianaGrande”, aunque las capturas de pantalla de los mensajes ya se habían viralizado.



El atentado del lunes 22 de mayo en el Manchester Arena, reivindicado por el Estado Islmámico, dejó 22 personas fallecidas y más de 50 heridas.



La cantante Ariana Grande, quien había finalizado su presentación cuando sucedió la tragedia, se refirió al suceso en Twitter: "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", escribió.