Paris Jackson asegura que su padre fue asesinado y cuenta que fue violada

Paris Jackson, la hija del fallecido cantante Michael Jackson concedió una entrevista a la versión estadounidense de la revista Rolling Stone. En ella, la joven de 18 años de edad contó que intentó quitarse la vida en varias ocasiones y que fue violada por un desconocido cuando tenía 14 años.

@rollingstone issue hits the stands tomorrow check ittt 💙 many thanks to david, one of kindest human beings and most talented photographer i've had the honor of working with Una foto publicada por Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 24 de Ene de 2017 a la(s) 1:18 PST

Sin dar muchos detalles sobre el abuso sexual, al que calificó como una experiencia muy difícil para ella, la modelo, quien actualmente es el rosto de la marca Chanel, y aspirante a actriz dijo también que estaba convencida de que su padre había sido asesinado. Señaló al médico del artista, Conrad Murray, como uno de los principales responsables.



Según contó Paris, su padre “lanzaba pistas sobre gente que estaba tratando de cazarlo. Y en algún punto él decía: ‘Ellos me matarán un día’”. Reconoció que sus palabras pueden sonar como una “teoría conspiratoria” e incluso como una mentira, “pero los fanáticos de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa. Todo fue mentira”, sentenció.



Durante la entrevista, la joven dio otros detalles sobre lo que había sido su vida desde el deceso de su padre y cómo el hecho causó que en su mente se generen pensamientos suicidas. “Pedí la única cosa que me importaba” dijo. Confesó que también se autolesionaba y que cubrió algunas de las cicatrices con sus 50 tatuajes.



Hasta este 2017 se conocía públicamente de un intento de suicidio de Jackson. El hecho que captó la atención de medios internacionales ocurrió en junio del año 2013 cuando ahogada en una depresión y en la adicción a las drogas intentó quitarse la vida cortándose las venas.



Ahora, Paris reconoció que esa no fue la única ocasión en la que intentó quitarse la vida. Contó que tras la muerte de su padre, llegó a pensar “que yo no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más”.



Paris Jackson es hija de Michael Jackson con Debbie Rowe. Su padre siempre la protegió a ella y a sus dos hermanos, Prince y Blanket del acoso mediático y en algunas ocasiones los hizo llevar máscaras en público.

Paris tenía solamente 11 años cuando su padre falleció. Durante el homenaje que se le realizó la pequeña subió al escenario para dedicarle unas palabras al rey del pop. “Desde que nací, mi papi ha sido el mejor padre que se puede imaginar. Y solo quiero decir ‘te amo mucho’” dijo antes de romper en llanto.



Video: YouTube, cuenta: HipHollywood