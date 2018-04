La 2da temporada de 'Mindhunter' paraliza el rodaje de 'Guerra Mundial Z 2'

LEA TAMBIÉN

El año pasado, Paramount Pictures convenció a David Fincher para que se pusiera al frente de una de sus superproducciones más esperadas, la secuela de 'Guerra Mundial Z'. El director de La red social, quien mantiene una buena amistad con el actor y productor del proyecto, Brad Pitt, confirmó el pasado otoño que desea dirigir la película aunque todo depende del guión. Pero por ahora, no podrá ser.

Paramount tenía esperanzas de que el proyecto pudiese comenzar su rodaje en algún momento en 2018, pero finalmente eso no va a suceder. Tal como informa The Playlist, el guión de 'Guerra Mundial Z 2' todavía está en desarrollo. Eso sí, ya se ha confirmado que la cinta grabará en localizaciones de Bilbao - y quizá otros lugares de España-, Suecia y el estado de Texas (Estados Unidos).



Según la misma fuente, Fincher habría decidido centrar sus esfuerzos como director en la segunda temporada de Mindhunter. La producción que emite Netflix ocupará todo el tiempo del cineasta hasta final de año, por lo que no existen posibilidades de que el rodaje de 'Guerra Mundial Z 2' eche a andar antes de que empiece 2019.

We need to talk to more subjects. pic.twitter.com/7pTnxAhM0G — MINDHUNTER (@MINDHUNTER_) 30 de noviembre de 2017

Brad Pitt tampoco tenía fechas disponibles para rodar este año. El protagonista de El curioso caso de Benjamin Button tiene pendiente el rodaje de la cinta de ciencia a ficción 'Ad Astra', dirigida por James Gray.



Un proyecto para el que Pitt ha adelgazado varios kilos. Además, este verano rodará 'Érase una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood), de Quentin Tarantino.



Con todo, Fincher se centrará ahora en la segunda temporada de Mindhunter. La serie, cuya primera temporada ha sido todo éxito entre la crítica, siguiendo las investigaciones de los agentes del FBI encarnados por Jonathan Groff y Holt McCallany. La segunda entrega se enfocará en los asesinatos de más de una veintena de niños que azotaron Atlanta a finales de la década de los 70.