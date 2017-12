Paraguayas con hijos epilépticos presentan amparo para autocultivo de cannabis

Varias decenas de madres con sus hijos se movilizaron este 21 de diciembre del 2017 en el centro de Asunción para presentar un recurso de amparo en favor del autocultivo de cannabis con fines exclusivamente medicinales, y atender así a sus pequeños y a otros familiares con epilepsia refractaria o cáncer.

Las madres de la asociación Mamá Cultiva Paraguay se reunieron junto con sus hijos, afectados por esas enfermedades, en una plaza cercana al Palacio de Justicia para reunir firmas que respalden el pedido de la organización.



"Pedimos el autocultivo. necesitamos con urgencia tener acceso a la medicina y el único medio que nosotros encontramos para poder proceder es el amparo judicial, ya que la ley a nosotros no nos ampara con lo que se aprobó", explicó a Efe Cynthia Farina, miembro de la asociación.



Farina indicó que la recientemente aprobada ley para reglamentar el marco legal de la producción y uso del cannabis y sus derivados para la investigación médica y científica deja fuera a las madres que piden cultivar en sus hogares para producir los derivados del cannabis para sus hijos.



"Como organización, pedimos el autocultivo para uso exclusivo medicinal. Somos madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías. Necesitamos la medicina para poder cultivarla y cosechar para poder preparar la medicina para nuestros hijos, que la necesitan y dependen de ello", afirmó Farina.



La ley, aprobada el pasado 5 de diciembre, estableció un marco legal para la producción e investigación de la planta de cannabis para fines médicos y científicos, pero de forma industrializada y enfocada a la industria farmacéutica, según criticaron desde Mamá Cultiva Paraguay.



En ese sentido, Farina señaló que los productos farmacéuticos disponibles en Paraguay cuestan USD 177 y eso es "imposible para que las familias de escasos recursos puedan llegar a la medicina".



"Nosotros necesitamos que todas las familias tengan acceso a las medicinas sin que haya una discriminación (económica) sobre la misma", matizó.



La movilización se realizó en un ambiente distendido en el que los participantes de la reivindicación distribuyeron macetas con pequeñas plantas de marihuana como símbolo de su lucha.

Reivindicaron además que su lucha no es por la legalización absoluta del cannabis, sino por un cultivo propio que les permite no tener que gastar en los medicamentos farmacéuticos creados a partir del cannabis que se venden en el país suramericano.



"Nos abocamos exclusivamente al uso medicinal. Para este recurso de amparo necesitamos que se avale la necesidad médica de ese paciente. Debe ir adjunto un diagnóstico médico firmado por un médico tratante que indique que realmente necesita de la medicina", dijo Farina.



"Hay demasiados intereses creados. La industria farmacéutica tiene mucho peso y eso es lo que más nos ataja a nosotros. En todos los países tenemos la misma lucha, solamente en Chile y en Colombia está amparado el autocultivo, en todos los otros países no", agregó.



Farina explicó que los miembros de la asociación se han documentado con expertos científicos y legales a nivel regional, ya que están presentes en todos los países de Suramérica, y disponen de asesoría legal para sus demandas.



"Lastimosamente hay demasiada información que falta que llegue a la gente y hay mucho tabú todavía, mucho estigma alrededor del uso del cannabis. Hace pocos años que esto se viene evidenciando clínicamente que realmente la planta tiene muchos fines medicinales y que sí funciona", afirmó Farina.



El debate sobre el uso y la producción del cannabis en Paraguay surgió tras iniciativas lideradas por médicos, abogados y representantes de la sociedad civil para permitir el uso medicinal de la marihuana.



Paraguay es el principal productor de marihuana de Suramérica y la compraventa y producción de esta planta es ilegal.