El papa Francisco asegura que es preferible ser ateo a un mal cristiano

Durante una misa matinal en Casa Santa Marta, en Roma (Italia), el papa Francisco se refirió a la “doble vida” que llevan algunos feligreses católicos. El Pontífice hizo un llamado a que los cristianos eviten prácticas como el lavado de activos o la explotación laboral y explicó la definición de la Iglesia Católica del término “escándalo”.

“El escándalo es decir una cosa y hacer otra; es la doble vida: yo soy muy católico, yo voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación y a esta otra; pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en los negocios, hago blanqueo de dinero. Y tantos católicos son así”, aseguró Francisco este jueves 23 de febrero del 2017.



Francisco continuó su crítica hacia lo que consideró la hipocresía de ciertos feligreses y expresó: “para ser católico como aquel, es mejor ser ateo”. E instó a sus fieles a llevar una vida conforme a la palabra del Evangelio, según reporta Radio Vaticana.



Jorge Mario Bergoglio puso como ejemplo una importante empresa que, al borde de la quiebra, se negó a negociar con sus trabajadores. Los empleados, que durante algún tiempo no habían recibido sus salarios, no tenían los suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, el dueño de la compañía se hallaba de vacaciones en una playa de Oriente Medio.



“Jesús dice, en el Evangelio, sobre los que escandalizan: ‘Tú llegarás al cielo y llamarás a la puerta y: ‘¡Soy yo, Señor!’ – ‘Sí, ¿no te acuerdas? Yo iba a la iglesia, estaba cerca de ti, pertenecía a tal asociación, ¿no te acuerdas de todas las ofrendas que hice?’ – ‘Sí, las recuerdo: todas sucias. Todas robadas a los pobres. No te conozco’. Aquella será la respuesta de Jesús a estos escandalosos que tienen doble vida”, sentenció el Pontífice.