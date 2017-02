Papa Francisco dice que el abuso de menores es una 'enfermedad'

El papa Francisco denominó "enfermedad" al abuso de menores durante un encuentro con 140 superiores de órdenes masculinas religiosas que tuvo lugar a finales de noviembre y del que publicó hoy (9 de febrero de 2017) el periódico Corriere della Sera varios fragmentos.

"Si no nos convencemos de que es una enfermedad, no podremos solucionar el problema", dijo el Papa. Cuando párrocos o miembros de órdenes se ven involucrados en casos de abusos, está claro que "es obra del diablo", añadió Francisco.



La Iglesia católica fue sacudida hace unos años por un escándalo de abusos registrados durante décadas en numerosos países.



El papa Francisco se decidió desde el inicio de su papado a adoptar medidas contra el abuso de menores. Sin embargo, desde hace poco tiempo el Vaticano volvió a ser acusado de ocultar sistemáticamente el abuso en el seno de la Iglesia católica.



El periodista de investigación italiano Emiliano Fittipaldi acusó en un nuevo libro a Francisco de no hacer lo suficiente contra el abuso de niños y contra los párrocos pederastas.



En el encuentro, el papa admitió que "hay corrupción" en el Vaticano, pero aseguró que no es algo que le quite el sueño. "No tomo ningún tranquilizante. (...) Cuando hay un problema, le escribo una nota a San José y la pongo debajo de una figura que tengo en mi cuarto", dijo el pontífice.

"Duerme sobre un colchón de notas", añadió refiriéndose a la imagen del santo. "Por eso duermo tan bien por la noche: es la gracia de Dios", dijo y aseguró sentirse mucho más tranquilo que cuando era arzobispo en Buenos Aires.