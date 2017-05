Pandora the World of Avatar, abre el nuevo parque temático de Disney

Con montañas flotantes, lluvias fosforescentes y nativos azules, Pandora, el parque temático de Disney inspirado en Avatar, la película más taquillera de la historia, abrió este sábado 27 de mayo del 2017 sus puertas cerca de Orlando (Florida).

Más de seis años y casi USD 1 000 millones de inversión, según informaciones de prensa, ha necesitado el grupo Disney para concluir lo que el director de Avatar, James Cameron, ha definido como "un sueño que se ha hecho realidad" frente a sus ojos.



"Pandora, el mundo de Avatar" está situado dentro del Parque Animal Kingdom de Disney, en las afueras de Orlando, la meca de estas atracciones para niños y adultos, y ocupa un espacio de 48.600 metros cuadrados.

En la foto (de izq a der) el crítico musical Jon Landau; el actor Wes Studi, el actor y productor Joel David Moore, Sam Worthington, Stephen Lang, el director y productor James Cameron, Zoe Saldana, CCH Pounder, el empresario Bob Iger, Sigourney Weaver y el actor de origen cubano Laz Alonso, durante la apertura del nuevo parque temático de Disney en Lake Buena Vista, Florida (EE.UU). Foto: EFE / Disney Parks



Lo primero que llama la atención al entrar a Pandora es un sonido propio que se asemeja al canto de pájaros. Después vienen los animales raros, las lluvias fosforescentes que invitan a la relajación, una naturaleza verde de flores gigantescas y árboles enormes y las montañas flotantes y las cascadas que bajan por ellas.



El visitante está en el valle de Moara, un lugar que no aparece en el exitoso filme de ciencia ficción de 2009, y en un tiempo posterior al que viven sus protagonistas (mediados del siglo 22).



Tras pasar por un puente vetusto, los visitantes de Pandora, un planeta habitado por los Navi, seres de piel azul y respetuosos de la naturaleza, el visitante cruza grutas con signos cuneiformes en sus rústicas paredes, que dan una idea de la vida pasada de esta civilización extraterrestre.



Luego se adentra hacia un bosque de luces, un flora única, con pequeños detalles, como lluvias de colores, y puede avistar la vida salvaje que allí habita.



"Tenía 19 años la primera vez que soñé con esto, un mundo exótico y armonioso y de gran respeto por la naturaleza", dijo Cameron este miércoles en una inauguración previa del parque, producto de la colaboración entre Walt Disney World y la productora cinematográfica Lightstorm Entertainment.



Además de Cameron, asistió el productor Jon Landau y los principales actores de la película, entre ellos Zoe Saldaña y Sigourney Weaver.



"Trabajar con Jim y su equipo ha sido un sueño hecho realidad para nosotros, que nos fuimos más allá de los límites de la creatividad y la innovación para traer el mundo digital de Pandora, al mundo real del Animal Kingdom", dijo Bob Iger, presidente de Walt Disney World.



Aunque inspirado en la famosa película, que hizo una taquilla de más de USD 2 000 millones, Pandora ha sido creado con vida propia, explicó Joe Rohde, director ejecutivo de portafolios de "Imagineering" (ingenieros creativos) de Disney.



"Más que revivir las aventuras de los personajes de la película, vas a venir al planeta donde estas cosas ocurren y tener tu propia aventura, que solo a ti te pertenecen", agregó.



Pandora, ubicado en el sistema de la estrella Alpha Centauri, a más de cuatro años luz de la tierra, pero en realidad a un paso de Orlando, en el centro de la Florida, cuenta con dos atracciones principales.



El Avatar Flight of Passage es un simulador parecido a una motocicleta que transmite una sensación real de estar sentado sobre un "banshee", el animal mítico y de iniciación de los Navi, con el que el visitante sobrevuela Pandora y tiene encuentros cercanos con depredadores extraterrestres y criaturas extrañas.



"Volar en un banshee es emocionante, vas a lanzarte, vas a sumergirte, vas a zambullirte. Es como soñar con los ojos abiertos", dijo Cameron tras vivir la experiencia.



El Navi River Journey, una aventura más relajante, consiste en un recorrido en bote a través de un río que se va adentrando en un mundo diferente de plantas y bosques celestiales, bañados por un juego de luces bioluminiscentes por las noches.



Es durante este trayecto que el visitante tendrá la oportunidad de toparse de cerca con la figura de la Chamán de las Canciones, de tres metros de altura, que envía con su canto mensajes de buena voluntad a los humanos.



Pandora, the World of Avatar, (Pandora, el mundo de Avatar) no es el único parque temático que se inauguró en Orlando, el Volcano Bay anunció su apertura el pasado jueves 25 de mayo del 2017 en el Universal Parks & Ressorts. Se trata de un parque que tiene una extensión total de 11 hectáreas y 18 atracciones, según señala la página web del parque.