Los pandas gigantes amenazados por el cambio climático

El cambio climático plantea nuevas amenazas para los pandas gigantes, una especie que durante mucho tiempo estuvo en peligro de extinción, advierte Florian Kirchner, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a unos días del nacimiento de dos bebés pandas en Francia.

¿Los pandas gigantes siguen en peligro?



Los pandas gigantes figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, que agrupa a todas las especies en peligro de extinción en tres categorías: vulnerables, en peligro y en peligro crítico.



En 2016, el panda se alejó del peligro de extinción pasando de la categoría “en peligro”, en la que figuraba desde hace mucho tiempo, a “vulnerable”. Quiere decir que sigue amenazado, pero que su situación ha mejorado, sobre todo gracias a los esfuerzos de las autoridades chinas.



El panda no ha estado nunca “en peligro crítico”. Su situación es preocupante debido a que la población de pandas estaba en declive desde los años 1990. Sin embargo, en el cuarto censo realizado por las autoridades chinas (2011-2014) el número de pandas gigantes en libertad pasó de 1 596 a 1 864. En el censo realizado entre 1985 y 1988 había 1 216.



La población de pandas está muy fragmentada. Hay 33 grupos en China, de los cuales 18 son muy pequeños, con menos de 10 ejemplares. Este es un factor que acarrea gran fragilidad. Además de los 1.864 pandas que viven en libertad, 400 viven en cautiverio en China y unos 40 en el extranjero.



¿Cuáles son las principales amenazas?



En 1986, cuando entró por primera vez en la Lista Roja de la UICN, la población de pandas estaba en fuerte declive. Dos grandes amenazas pesaban sobre su especie: la destrucción y la fragmentación de su hábitat a causa de la deforestación, la extensión de las tierras agrícolas, la ganadería y en menos medida su caza, para el comercio de su piel.



Podemos afirmar ahora que están amenazas casi ya no existen. La caza porque las reservas de pandas están muy bien vigiladas y porque la gente se arriesga a largas condenas de cárcel. Sobre la reducción de su hábitat natural, aún hay problemas pero el gobierno chino ha creado amplias reservas y hay programas de reforestación.



La gran amenaza ahora es el cambio climático. Se estima que el cambio climático podría eliminar en los próximos 80 años más del 35% de los bosques de bambú. Otras especies pueden adaptarse, vivir en diferentes hábitats, comer diferentes alimentos. El panda no. Está focalizado en el bambú.



Por lo tanto, si retrocede el número de bambúes, retrocederá también el número de pandas. La tendencia actual (la mejorar de su estado de conservación) podría cambiar fácilmente. Existen también otras amenazas, como las enfermedades, que pueden tener un impacto enorme en una población tan pequeña.



¿Por qué es importante proteger a los pandas?



Algunas especies, como el oso blanco, el tigre, el panda rojo o el panda gigante despiertan mucha empatía y atraen mucho la atención del público. Son como emblemas, embajadores de todas las demás especies, las miles de especies amenazadas.



En el mundo existen 5 241 especies en peligro crítico de extinción. El panda es una especie “paraguas”, es decir que su protección conlleva la protección de otras muchas especies de las cuales nadie se ocupa y que no levantan atención del público. Proteger al panda quiere decir proteger a toda la fauna y la flora que se encuentra en los bosques de bambú.