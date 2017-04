Pamela Anderson pide a Francia que acoja a Julian Assange

La actriz canadiense Pamela Anderson, que se rumorea que mantiene una relación con el australiano Julian Assange, pidió este 23 de abril del 2017 a las autoridades francesas que concedan el asilo al fundador de WikiLeaks, refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres.

"Julian expuso el nombre de gente muy poderosa que no se frenará ante nada para desacreditarle. Necesita protección, y Francia sería el mejor lugar. Él es también un refugiado", indicó en una entrevista concedida al semanario Le Journal du Dimanche (JDD).



Anderson, de 49 años, no quiso detallar qué tipo de relación mantiene con Assange, alegando que es "extraordinaria", pero "demasiado complicada y personal como para explicarla".



La intérprete le conoció a través de una amiga común, la diseñadora Vivienne Westwood, y desde entonces le ha visitado en diversas ocasiones en la embajada ecuatoriana.



"Coincidimos en muchos temas, principalmente el medio ambiente, que siempre me ha interesado. A su lado, es un desafío muy romántico y le quiero por eso: intenta liberar el mundo educándolo", añadió la actriz, que saltó a la fama mundial por su papel en la serie 'Baywatch'.

Assange, de 45 años, está refugiado en la legación diplomática para evitar su extradición a Suecia, que solicita su entrega en relación con unos presuntos delitos sexuales.



"El término de violación es puramente difamatorio. Hasta que se pruebe lo contrario, no hay ningún cargo contra él. Es una trama política", estimó la actriz, que vive parte del año en Francia, país del que dijo que se enamoró durante una de sus sesiones fotográficas para la revista Playboy en Saint-Tropez.

La actriz confesó además ser conservadora en las relaciones de pareja.



"El hombre debe dar el primer paso, ¡pero no en Tinder! Es espantoso, fácil y aburrido. Aunque la revolución sexual nos ofreció muchas libertades, también implicó un sexo sin imaginación, robótico, adicto al porno", lamentó.



Anderson dijo "soñar con volver a un tiempo más sensual en el que podías frotar el cuerpo de un desconocido en el autobús y sentir al cerrar los ojos que sería la persona adecuada con la que compartir tus días".



Su entrevista se difundió el día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, una cita en la que ella dijo preferir al izquierdista Jean-Luc Mélenchon, "una bocanada de aire fresco", con el que debería identificarse "cualquiera que se sienta afectado por las problemáticas medioambientales y de los refugiados".