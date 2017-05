El Palacio de Cristal del Itchimbía se llena de historias con la Maratón del Cuento

El ingreso, decorado con globos de colores, conduce a una sala repleta de libros, revistas e ilustraciones. La Maratón del Cuento cumple su undécima edición en el Palacio de Cristal del Parque Itchimbía y estará abierta al público, de forma gratuita, hasta mañana, domingo 21 de mayo del 2017.

Un total de 30 puestos de librerías y editoriares están desplegadas en ese espacio, donde se pueden comprar obras a precios de feria.



Según Julio Awad, parte de la organización del encuentro y presidente de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil Girándula, este año se implementaron dos sorpresas para los visitantes: la una es un área para los microempresarios en la parte de abajo del Palacio de Cristal, y la segunda es una feria de dulces.



En la parte baja está la Giranduteca, que luce un cartel en el ingreso con la leyenda “Prohibido no tocar”. Awad indica que este espacio inclusivo permite a los niños tomar el libro que escojan “y se pueden acostar en los puff para leer”.



Además, hay una zona para los lectores más pequeños: niños desde 1 o 2 años pueden ir a escuchar lecturas en voz alta.



El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se paseó por la feria en compañía de su esposa y sus hijos. También tuvo la oportunidad de leer un cuento en voz alta. “Vengo como Alcalde y como padre. Venimos todos los años porque esta es una iniciativa que la Alcaldía de Quito apoya con mucho entusiasmo”.

Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Según Rodas, el Municipio de Quito impulsa la realización de este tipo de eventos, con el objetivo de promover la lectura en los niños. El Alcalde comentó que, con el Patronato San José, ahora se regalan libros para los niños cada Navidad; antes se otorgaban caramelos.



Rodas comenta que una práctica que heredó de su padre y que reproduce en su propia familia, es la de leer un cuento a sus hijos antes de dormir.



Una actriz disfrazada de bruja hace la lectura del cuento ‘Blancanieves’, ante una treintena de personas. Otra actriz se pasea por el Palacio de Cristal con un traje de la protagonista de ese popular cuento. El escritor Édgar Alan García también formó parte de las lecturas en voz alta.



Este encuentro cuenta con talleres de escritura creativa e ilustración, así como lecturas ininterrumpidas de cuentos y espacios para que los niños lean. El cantante Carlos Grijalva asistió a la Maratón del Cuento junto a su hija. “Estoy llevando algo de humor porque no se puede pensar que la lectura tiene que ser algo precisamente académico. Me gusta que mis hijas escuchen historias bonitas antes de dormir, algo que les cause pensamientos positivos”.



En el ingreso, encargados de la Maratón del Cuento entregan a los visitantes unos tickets para participar en el sorteo de diversos premios. Awad indica que este año se espera recibir unos 50 000 asistentes, superando la cifra de la última Maratón del Cuento, que fue en 2015 y contó con 40 000 visitantes.



“En el evento de inauguración de ayer (viernes 19 de mayo de 2017), que fue para las escuelas y colegios, contamos con la presencia masiva de unos 3 000 niños en la mañana”, dice Awad.