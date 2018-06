El padre de Michael Jackson está en condición crítica de salud y no deja que su familia lo visite

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Joe Jackson, padre de Michael Jackson padece una enfermedad terminal y según fuentes cercanas ha prohibido que sus familiares lo visiten.

"Nadie sabía lo que estaba pasando. No tendríamos que tener que rogar y pelear para ver a nuestro propio padre, especialmente en un momento como este", declaró su hijo, Jermaine Jackson al Daily Mail y agregó: "No nos decían dónde estaba ni que era lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera los médicos. Mi mamá estaba muy preocupada".



Desde que se enfermó, fue el mismo patriarca quien dejó instrucciones verbales de no permitir visitas de sus familiares ni que tengan acceso a sus registros médicos.



"Está muy frágil, no le queda mucho tiempo. La familia tiene que estar a su lado, eso es lo único que queremos en sus últimos días", y añadió: "Es lo que cualquier familia quisiera, pero algunos a su alrededor creen que saben más y no es así".



Joe Jackson de 88 años de edad se encuentra mal de salud hace varios meses pero su condición ha empeorado en los últimos días.



Según dijeron fuentes cercanas a The Daily Mail, Joe Jackson está rodeado de aquellos con quienes compartía su vida diaria. "Están actuando exclusivamente a su favor y de nadie más", expresó la fuente.



Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, su esposa Katherine junto a dos de sus hijas, Rebbie y Joh'Vonnie y su nieta, Yashi Brown, lo visitaron en Las Vegas y lograron verlo.

Joe Jackson fue el responsable de lanzar a sus hijos al estrellato creando el grupo The Jackson 5 que despegó todas sus carreras artísticas.