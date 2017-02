Pablo Milanés celebra 74 años con la reedición de su discografía completa

El reconocido cantautor cubano Pablo Milanés celebró el viernes 24 de febrero su cumpleaños 74 con la publicación de una edición de lujo que reúne los 50 álbumes de su discografía, una colección a la que el músico espera agregar más títulos porque llegar a medio centenar de discos "no quiere decir que pare aquí".

"Muy emocionado", Milanés recibió como regalo la primera caja de la colección, que reúne toda su obra desde 1974 hasta 2015, en 53 CDs de audio y cinco DVDs con más de 600 canciones y siete horas de video en vivo.



Esta recopilación, la primera que aúna los trabajos de estudio del autor de Yolanda, se publica bajo el sello cubano BisMusic como una seria investigación que rescata cubiertas originales, notas discográficas, imágenes y datos de grabación, un valor extra que atraerá tanto a especialistas como a los entusiastas del trovador.



Además, se incluyen todas las letras de canciones corregidas y editadas y una guía cronológica de los álbumes, con un ensayo de la conocida trovadora cubana Marta Valdés que brinda contexto a la publicación.



"No había visto nada de este trabajo. Es impresionante la belleza (de la colección). Me imagino lo que debe haber costado que esto llegue a nuestras manos", bromeó el cantante ante los invitados y la prensa reunida para el lanzamiento en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.



Sonriente, Milanés sostuvo por unos minutos la alargada caja negra que contiene la colección, en la que pronto habrá que hacer más espacio, porque según adelantó el propio músico, ya prepara cuatro álbumes que pronto verán la luz.



De estos nuevos trabajos, dos serán en colaboración con el también cubano José María Vitier, uno con jóvenes talentos de la música en la isla y completa la lista el fonograma Amor junto a su hija Haydée, disponible en plataformas de ventas por Internet.



"(Llegar a 50 discos) es una meta alcanzada, pero esto no quiere decir que pare aquí. Todo el tiempo me están saliendo cosas, la misma vida me da espiritualidad, vigor y fuerza para seguir trabajado", dijo Milanés, que sigue componiendo a pesar de entrar al quirófano "cada seis meses".



Sobre sus recién cumplidos 74 años, el músico aseguró que "no asume la edad" que tiene y bromeó con que se siente un hombre "de 47".



Esta "oportunidad única de atesorar todo el universo musical de Pablo Milanés" -como propone el folleto de la empresa cubana Artex- estará disponible desde el mes próximo en las tiendas de la compañía en el país caribeño al precio de 195 CUC (equivalente al dólar), aunque se podrán comprar discos individuales a un costo menor.



Por el momento, la venta física solo será posible en Cuba, pero directivos de Artex confirmaron a Efe que pronto se podrá ordenar por internet desde el país caribeño.



La esposa de Milanés, Nancy Pérez, afirmó que este es un trabajo que comenzó hace unos dos años y que partió de la "necesidad de que la obra de Pablo estuviera publicada de forma íntegra, para que pudiera ser apreciada de esa forma".



Pérez, historiadora gallega que trabaja en la Oficina del artista, explicó que fue necesario rescatar grabaciones que aún no estaban digitalizadas y se encontraban en placas originales en los archivos de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, Egrem, la casa discográfica más antigua de Cuba.



Agregó sin embargo, que estas no son las obras completas de Milanés, porque no se incluyen las composiciones para cine y televisión, y los trabajos del entonces joven cantautor con el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, del que salieron figuras como Silvio Rodríguez, Leo Brouwer y Sara González.



Milanés (Bayamo, 1943) es una de las figuras más importantes de la canción latinoamericana, y en su tiempo fue -junto a Silvio Rodríguez y otros miembros de la Nueva Trova- uno de los grandes embajadores de la Revolución Cubana, con la que después ha sido también muy crítico.