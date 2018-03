Siga en vivo la 90 edición de los premios Oscar al cine

Los premios Oscar representan el mayor galardón del cine. Fue el 16 de mayo de 1929 que se entregaron los primeros homenajes. Este domingo 4 de marzo de 2018, se celebrara la 90 edición de la entrega de la estatuilla dorada a partir de las 17:00 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

La gala será presentada de nuevo por el comediante Jimmy Kimmel. Los espectadores en Estados Unidos podrán ver los premios desde la cadena de televisión estadounidense ABC.



En Ecuador y Latinoamérica los Oscar 2018 podrán verse, a través de señal de cable, por el canal TNT en su idioma original doblado al español a partir de las 20:00.



La edición de este año tiene a sus favoritos en las diferentes categorías, que este año serán 24. Sin embargo, las que mayor interés despiertan son: Mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actriz principal, mejor actor secundario, mejor actriz secundaria, mejor película de habla no inglesa y mejor película animada.



‘La forma del agua’ del director mexicano Guillermo del Toro, lidera la lista con 13 nominaciones entre ellas a mejor película y mejor director.



El filme se vio en vuelto en polémica luego de la demanda de David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, quien aseguró que la película se trata de un plagio de la obra de teatro 'Let Me Hear You Whisper' escrita por su padre a lo que Guillermo del Toro se pronunció diciendo: "me contemplan 25 años de trayectoria y 10 películas. Estoy tranquilo".



Entre sus competidoras están ‘Dunkerque’ de Cristopher Nolan con ocho nominaciones y 'Tres anuncios por un crimen' (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) de Martin McDonagh con siete.