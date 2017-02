El Oscar a Mejor película entre la política y el arte

Cada una de las 24 categorías abiertas al Oscar tiene sus favoritos, pero las sorpresas nunca faltan en la gala, donde se descubren los sobres con los nombres de los ganadores. Este domingo 26 de febrero, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos celebra la 89 edición de los premios más famosos del cine de Hollywood. El comediante y presentador Jimmy Kimmel debutará como anfitrión durante la gala que se realizará en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California.

El ganador de cada estatuilla es el resultado de la votación de cerca de 6 000 miembros de la Academia, una decisión en la que no solo influyen variables comerciales, técnicas y artísticas, sino también la coyuntura social y política. En ese sentido, en la última década, el apartado a Mejor película ha dado muestras de una sana diversidad.



Diez años atrás, una compleja y bien desarrollada trama de espionaje ponía a ‘Infiltrados’, de Martin Scorsese, en el máximo peldaño del Oscar, cuando el mexicano Alejandro González Iñarritu accedía a sus dos primeras nominaciones con ‘Babel’. En el 2008, la Academia volvió a inclinarse por una historia local con ‘No es país para viejos’, ambientando en la frontera entre Estados Unidos y México y que pone el tema de la violencia y el narcotráfico en el centro de un explosivo thriller de los hermanos Cohen.

​

La lista del 2010 ponía en apuros a los miembros de la Academia con filmes que se inclinaban por el drama (‘The Reader’), el género (‘Milk’), la política (‘Frost/Nixon’) o la fantasía (‘El curioso caso de Benjamin Button’), pero fue ‘Slumdog Millionaire’, una historia de amor que crece entre la violencia la que se llevó el premio. A partir del 2010, la categoría a Mejor película amplía la lista de nominaciones a 10 y aunque Pixar sorprendía con la nominación de ‘Up’, la estatuilla dorada se fue con ‘En tierra hostil’, que ponía en primera plana los estertores de la guerra en Iraq.



En el 2011, la categoría adquiere un tono más político con el premio de ‘El discurso del rey’, solo para recompensar la nostalgia y el homenaje a los años dorados del cine mudo con ‘The artist’, el siguiente año. En el 2013, el galardón de ‘Argo’ volvía a poner la amenaza terrorista en el centro de atención. Pero el siguiente año, Steve McQueen se lucía con ‘12 años de esclavitud’ y una mirada crítica sobre los propios pecados de una nación y reivindicaba la presencia y talento de la comunidad afroamericana en un Oscar, criticado por ser ‘muy blanco’.



En el 2015 fue un relato crítico sobre el propio cine presentado en un solo plano secuencia el que le dio a Alejandro González Iñarritu –y con él a América Latina– su primer Oscar como director y a ‘Birdman’, como la película del año, en un esfuerzo de la Academia por apuntalar la diversidad. Con un nuevo líder espiritual de la Iglesia Católica ocupando la silla de San Pedro y el resurgimiento de algunos escándalos en el Vaticano, el año pasado el dorado trofeo fue para ‘Spotlight’, una película que, haciendo ejercicio de memoria, dejó expuesta la complicidad de varias instituciones (Iglesia, Estado, familia) en el encubrimiento de numerosos casos de pederastia por parte de sacerdotes, en Boston.



Con nueve filmes en competencia, este año, el premio a la Mejor película es, sin duda, uno de los generan mayor debate, por lo imprevisible de sus resultados. Aunque ‘La la land’ aparece como favorita con un récord de 14 nominaciones, el homenaje musical de Damien Chazelle al cine de Hollywood tiene ocho serios rivales, que aspiran al máximo galardón a partir de lúcidas actuaciones, sorprendentes propuestas visuales y potentes historias.