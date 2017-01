Investigadores identifican un nuevo órgano del cuerpo humano

Un grupo de médicos identificó un nuevo órgano del cuerpo humano: el mesenterio. Se trata de un tejido ubicado en el centro del sistema digestivo de las personas. Su existencia no ha pasado desapercibida por la medicina. De hecho, las primeras menciones al respecto se encuentran en manuscritos de Leonardo Da Vinci en el siglo XVI, según recoge BBC Mundo.

Hasta hace poco, la medicina clasificaba al mesenterio como un tejido formado por varias estructuras fragmentadas. Sin embargo, una nueva investigación por parte de médicos del University Hospital Limerick en Irlanda propone una serie de características dentro del sistema digestivo.



Por esta razón, asegura J. Calvin Coffey, “ahora tenemos un órgano en el cuerpo que hasta la fecha no se había reconocido”. La investigación, publicada en uno de los más prestigiosos journals académicos de medicina –The Lancet-, señala algunos “rasgos funcionales y anatómicos distintivos que justifican la designación de del mesenterio como un órgano”.



Este nuevo órgano del cuerpo humano se origina en el peritoneo, a modo de un doble pliegue. Su principal función conocida hasta el momento es unir el intestino con la pared abdominal. Los resultados del estudio, publicado en noviembre de 2016, muestran que el tejido tiene una estructura continua. Esta estructura es fundamental para catalogar a los órganos del cuerpo humano.



Aunque todavía no se tienen mayores datos sobre las funciones que realiza el mesenterio, además del sostén del intestino, este descubrimiento puede abrir las puertas para nuevas investigaciones sobre su impacto en diversas enfermedades abdominales.



“Cuando nos aproximamos al mesenterio como con cualquier otro órgano, podemos categorizar enfermedades abdominales con respecto a este órgano”, aseguran los investigadores en un comunicado de prensa difundido por la revista Time.



Por lo pronto, esto significa que con el paso del tiempo se abrirán nuevas ramas de estudio en el área de la gastroenterología. Con esto, a futuro se podrían ver resultados para el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo nuevas técnicas quirúrgicas.