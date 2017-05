'Orange is the new black’ promociona su novena temporada con la 'malvada' Soraya Montenegro

La actriz Itatí Cantoral, famosa por encarnar a personajes malvados en telenovelas mexicanas, es parte de un video promocional que publicó la plataforma de streaming Netflix en sus redes sociales, este 22 de mayo del 2017.

Cantoral aparece en el clip que promociona la novena temporada de la serie ‘Orange is the new black’, que se estrenará el próximo 9 de junio. En el video se observa a la ‘Flaca’ (Jackie Cruz) cuando ingresa a su habitación en la prisión de Litchfield, mientras la mexicana desempaca sus cosas.



“Quién demonios eres tú”, le dice la ‘Flaca’ mientras que Cantoral se da la vuelta y le responde: “cómo que no sabes quién soy yo, yo mando aquí”. Al reconocerla, Cruz no puede aguantar la emoción y no duda en recordar algunas frases de la malévola Soraya Montenegro, personaje que interpretó en la telenovela María la del barrio.

En el video, la ‘Flaca’ no es la única emocionada por ver a Cantoral en la prisión. Posteriormente ingresa Maritza (Diane Guerrero) y junto a Cruz deciden imitar la escena de ‘la maldita lisiada’.



Big Boo (Lea DeLaria) es otra de las reclusas que llega a la habitación y tampoco puede contener su alegría al ver a la actriz. “Yo te reconozco”, “hazlo, hazlo”, “llora en español”, le dice Boo.



Esta es la segunda vez que Cantoral participa en una publicidad de la serie, interpretando a Soraya Montenegro.



En el 2016, Netflix promocionó un video de 4 minutos y 20 segundos de duración. En el clip la villana de la telenovela María la del barrio dice a las otras reclusas “no quiero estar con estas marginales”, según información de People en español.