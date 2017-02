ONU Mujeres: 'América Latina se está tomando muy en serio los femicidios'

Darles visibilidad pública, enjuiciar a sus responsables, apoyar a las víctimas y cambiar estereotipos son los retos de América Latina para terminar con los femicidios, una empresa prioritaria para la región, afirmó este viernes 24 de febrero de 2017 en una entrevista la directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, Lakshmi Puri.

Para Puri, que este viernes clausura en la capital mexicana el Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, organizado por ONU Mujeres e inaugurado el miércoles, "lo primero es llevar a la luz lo que está pasando" y darse cuenta de que "no se trata solo de estadísticas".



Hay que dar a conocer el trasfondo de ese fenómeno, que se trata de "un crimen de género" desde el momento en que las víctimas de esos casos "fueron asesinadas por ser mujeres". "Cambiar estereotipos" y combatir "el machismo", que en los feminicidios tiene su vertiente más extrema, es parte del desafío.



ONU Mujeres está desarrollando con las autoridades de los países "protocolos para agentes de la ley, jueces e investigadores", de forma que se puedan prevenir estos crímenes y que, en el caso de que no se puedan evitar, por lo menos se haga justicia, añadió.



También es importante trabajar en los "signos de alerta temprana", tomando en cuenta que "muchos de estos crímenes son cometidos" por personas cercanas a la víctima, por organizaciones criminales o en lugares públicos por gente totalmente extraña.



"Estamos priorizando esto en todas las naciones", con especial énfasis en "prevención, protección y enjuiciamiento de los autores de los crímenes", reiteró. Este último aspecto es fundamental porque "en muchos de los feminicidios no sabemos quiénes fueron sus responsables", debido -por ejemplo- a que "los cuerpos de las mujeres aparecen desmembrados" y "de entrada cuesta identificar a las víctimas".



"La desaparición de mujeres también es terrible", denunció Puri, diplomática india. Además, es vital que las sociedades cuenten con "servicios multisectoriales" para las víctimas en "salud, apoyo psicosocial y asesoramiento legal", y terminar así con la "cultura de la impunidad".



"Toda América Latina se está tomando muy en serio este tema ahora y estamos adaptándonos en todos los niveles" para cambiar la situación, enfatizó Puri, para quien "lo mismo aplica a España y a cualquier país del mundo que tiene este problema".



México, por ser "el país de habla española más grande", debe ser un "modelo", pero no solo en este tema sino también en el punto central de discusión del foro organizado por ONU Mujeres en México, respaldado también por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).



El encuentro, auspiciado por el Gobierno de Ciudad de México, cuenta con la participación de unos 200 líderes y expertos provenientes de 20 ciudades de todo el mundo y se enmarca dentro de la iniciativa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas".



Desde su creación en 2011, se han adscrito a la iniciativa 24 urbes, entre ellas Bogotá (Colombia), Nueva Delhi (India), Quito (Ecuador), Marrakech (Marruecos), Maputo (Mozambique) y El Cairo (Egipto).

En el marco de este foro, la presidenta del Patronato San José y esposa del alcalde Mauricio Rodas, María Fernanda Pacheco, asistió como invitada especial. Pacheco presentó algunos de los avances de la iniciativa realizada en Quito para reducir la violencia de género en la capital ecuatoriana.



Uno de estos avances corresponde a la primera plataforma móvil para receptar denuncias de acoso sexual dentro del Sistema Metropolitano de Transporte Público, que estará disponible para la ciudadanía desde marzo de 2017.

Foto: Cortesía Patronato San José

"México adoptó esta iniciativa más recientemente, pero ha sido sorprendente cómo ha progresado", pues entre otras cosas "acaba de aprobar una de las constituciones ciudadanas más progresistas" del planeta, un proceso en el que ONU Mujeres ofreció un apoyo instrumental, recalcó Puri.



La meta es "asegurar el derecho de igualdad de las mujeres y niñas en la ciudad" en términos de "educación, trabajo decente y productivo, ocio y cultura", detalló. En el caso de la capital mexicana, denunció que "el 95 % de mujeres y niñas que viajan" en transporte público "sufren algún tipo de acoso o violencia".



El debate de fondo es "priorizar la igualdad de género" en cualquier aspecto de la vida cotidiana, algo que se ha logrado al incluir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y la Nueva Agenda Urbana de la ONU acordada en Quito durante la Conferencia Hábitat III.

Puri destacó por último el incremento de ciudades interesadas en sumarse al programa de ONU Mujeres, no solo del mundo en vías de desarrollo, como Chennai, Bombay y Bangalore (India), sino también en el desarrollado, como Edmonton (Canadá) y Yokohama (Japón).