OneRepublic lanza un nuevo sencillo previo a su gira con U2

La banda estadounidense de pop rock OneRepublic presentó el pasado martes 2 de mayo de 2017, durante un show en vivo en el ‘Today Show’ de la cadena de televisión NBC, su nuevo tema No Vacancy.

Video: YouTube, cuenta: OneRepublicVEVO

La canción, escrita por los miembros de la banda Ryan Tedder, Mikkel Eriksen y Tor Hermansen, llega a los fans después de un agitado año 2016 en el cual lanzaron a la venta su último disco, ‘Oh My My’.



El grupo acompañará a la legendaria banda irlandesa U2 en junio de 2017 para abrir algunos de sus conciertos en la gira ‘The Joshua Tree Tour’, al cumplirse 20 años del lanzamiento de del quinto álbum de estudio de la agrupación liderada por Bono.



OneRepublic hizo su debut con el disco ‘Dreaming Out Loud’, lanzado en 2007. El álbum les trajo una nominación al Grammy y su tema Apologize rompió récords de ventas digitales. Su siguiente producción fue ‘Waking Up’ en 2009, seguido de ‘Native’, que salió a la luz en 2013 y, finalmente, ‘Oh My My’, en 2016.