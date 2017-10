Oliver Stone: Weinstein es víctima de 'un sistema de justicieros'

El director de cine estadounidense Oliver Stone dijo este viernes 13 de octubre del 2017 que Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado de abusos sexuales y violación, está “condenado por un sistema de justicieros”.

“Yo soy de la teoría que hay que esperar hasta que esto llegue a un juicio”, dijo a los periodistas en Busán, Corea del Sur, estimando que la industria cinematográfica y el público condenaban prematuramente a Weinstein.



“Si ha infringido la ley saldrá a la luz. Para mí un hombre no debería ser condenado por un sistema de justicieros”, agregó Stone, que preside el jurado del festival internacional de cine de esta ciudad surcoreana.



Hollywood está lleno de “historias de terror” pero las acusaciones contra Weinstein, que abarcan varias décadas, son por el momento rumores, en opinión de Stone.



“No es fácil lo que está atravesando. Durante ese período era un rival y no lo conocía realmente. He escuchado historias de terror sobre todo el mundo en esta industria, o sea que no voy a comentar cotilleos”, agregó.



Preguntado también en Busán sobre el caso Weinstein, el director estadounidense Darren Aronofsky se expresó de forma diferente: “Las agresiones sexuales, del tipo que sean, son inaceptables. Es ilegal. Y eso debe ser combatido por todos. Hombres y mujeres no deben tolerar eso en absoluto”, consideró el director de 'Black Swan'.



Weinstein, uno de los productores más influyentes de Hollywood, cayó en desgracia desde que el diario The New York Times publicó el 5 de octubre un explosivo artículo sobre sus continuos acosos y abusos sexuales a decenas de mujeres, en su mayoría jóvenes actrices y asistentes.

Harvey Weinstein, de 65 años, que está siendo investigado por la policía en Nueva York y en el Reino Unido, fue acusado el jueves de una cuarta violación.



Desde que salió a la luz el escándalo que ha conmocionado Hollywood, numerosas actrices, entre ellas Mira Sorvino, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Léa Seydoux, han manifestado haber sido objeto de insistentes insinuaciones sexuales del productor.