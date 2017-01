¿La Nutella realmente produce cáncer?

El término cáncer relacionado a un producto en particular suele ser un bombazo para los titulares de medios de comunicación y un motivo de preocupación para los consumidores. Sin embargo, en algunos casos estas asociaciones son más complicadas que la simple aseveración de: “Nutella provoca cáncer”.

En mayo de 2016, la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el cual identifica elementos contaminantes relacionados con la fabricación del glicerol, un tipo de alcohol que figura entre los componentes de lípidos.



El glicerol es ampliamente utilizado por la industria alimenticia para la fabricación del aceite de palma, al igual que algunas margarinas y otros aceites vegetales, según informa la publicación de esta agencia europea.



El estudio asegura que estos componentes tienen un potencial riesgo cancerígeno cuando son expuestos a temperaturas de más de 200 grados centígrados.



Poco tiempo después de la divulgación de este informe, los medios de comunicación pusieron bajo la lupa el nombre de Nutella, la famosa pasta a base de chocolate y avellanas que produce el gigante italiano Ferrero. Sin embargo, la publicación original de la EFSA no menciona específicamente a esta marca.



De hecho, el estudio se encuentra todavía en etapa temprana, según informa el diario británico The Independent. Esto quiere decir que de momento no se ha hallado un correlación directa entre los productos que contienen aceite de palma entre sus ingredientes y ciertos tipos de cáncer.



En realidad, esta agencia no ha recomendado a los consumidores dejar de consumir este tipo de productos e insiste en que son necesarios estudios posteriores para evaluar el nivel de riesgo.





Pero ante el frenesí ocurrido tras la publicación del artículo, algunos supermercados italianos como Coop (la cadena más grande de este país europeo) retiraron de sus perchas este emblemático producto a comienzos de este año.



En respuesta, Ferrero lanzó una campaña publicitaria con el fin de reivindicar el uso del aceite de palma. Vincenzo Tapella, uno de los altos cargos de la compañía, aseguró que “hacer Nutella sin aceite de palma requeriría utilizar un sustituto inferior para el producto, sería un paso en reversa”, según recoge The Independent.

Video: YouTube, cuenta: Giuseppe Gatto

Esta no es la primera vez que Nutella se encuentra bajo el ojo del huracán. En junio de 2015, la Ministra de Ambiente de Francia, Ségolène Royal, aseguró en un programa de televisión que “hay que dejar de comer Nutella, porque el aceite de palma ha sustituido a los árboles. Así se ha producido un daño ambiental considerable”, según recoge el diario español El Mundo.





En aquella ocasión, organizaciones ambientalistas como Greenpeace o WWF salieron en defensa de la empresa italiana, según informa el diario británico The Guardian.



Estas ONG’s señalaron que Ferrero ha sido precursor en la industria y ha generado mayores esfuerzos que la mayoría de sus competidores en el cultivo y procesamiento sostenible del aceite de palma.





Un artículo publicado en la página web oficial de Ferrero asegura que el 100% del aceite de palma utilizado en sus productos es de origen sustentable y certificado por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable (RSPO, por sus siglas en inglés).



El texto asegura que la iniciativa, lanzada en 2013, fue concebida con el propósito de “dar una solución a las principales causas de deforestación y crear un balance entre la conservación del ambiente, las necesidades comunitarias y el beneficio económico”.