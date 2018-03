Un número de teléfono lleva a los tribunales al equipo de filme bangladeshí

La escena en la que una estrella de cine bangladeshí da su número de teléfono a su novia está generando más de un quebradero de cabeza al equipo de la película, acusados ante un tribunal por convertir en una pesadilla la vida del propietario de ese número.

El inspector de Policía Shah Alam, encargado de investigar el caso, informó hoy (14 de marzo del 2018) a un tribunal bangladeshí de que hay razones para acusar al director de la película 'Rajneeti', Bulbul Biswas, y su productor, Ashfaq Ahmed, por emplear sin su consentimiento el número de Ijajul Mia.

Mia, un conductor de rickshaw, una suerte de taxi de tres ruedas, denunció al equipo de la película en octubre, cuatro meses después de que se estrenara 'Rajneeti'.



En esa película la estrella de cine bangladeshí Shakib Khan daba a su pareja en la pantalla un número de teléfono como propio, y cientos de personas, en su mayoría mujeres, comenzaron a llamar.



El número era de Mia, y no paró de sonar durante meses recibiendo cientos de llamadas diarias de admiradoras del joven actor, lo que le puso en apuros con su mujer.



El abogado de Mia acusó a Shakib, el director y el productor por fraude y difamación, ya que, aseguró, el incidente afectó a su cliente, "personal, mental y económicamente".



Alam indicó a EFE que la Policía no ha encontrado razones para presentar cargos por fraude contra el director, el productor y su estrella, Shakib Khan, porque no existe "ninguna evidencia de que el propósito fuera el engaño" y además no se produjo ningún tipo de transacción económica.

También retiró el cargo de difamación contra el actor, pero no contra Biswas y Ahmed.



"El director y el productor preparan el guión y los actores lo siguen. No pueden salirse del guión, no es su culpa", explicó el inspector.



El abogado de Mia pidió en la demanda contra los acusados una compensación de unos USD 62 500 alegando que su cliente casi perdió a su esposa.



Mia narró a EFE en noviembre cómo las llamadas telefónicas terminaron convirtiéndose en un problema en su casa.



"Mi mujer se enfadó conmigo porque la mayoría de las personas que llaman son chicas. Una de ellas incluso vino a mi casa porque no se podía creer que yo no era Shakib Khan", narró



Su abogado, M.A. Majed, dijo que presentará alegaciones ante el tribunal por la retirada de cargos contra Shakib, protagonista de decenas de películas en Bangladesh y también en la India.

"Creemos que Shakib Khan tiene un rol en este incidente. Como una persona responsable que es debería darse cuenta de que estaba atentando contra la intimidad de alguien", consideró hoy el abogado.