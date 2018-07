El novio de George Michael asegura que el músico se suicidó y reveló que ya lo había intentado cuatro veces

LEA TAMBIÉN

Fadi Fawaz, la última pareja del cantante británico George Michael, reveló que el músico se quitó la vida y que lo hizo en Nochebuena –el día de cumpleaños de su madre– y no en Navidad, como se pensaba, informó este martes 24 de julio del 2018, el diario británico The Sun, citando correos electrónicos con declaraciones del propio Fadi.

Según Fadi, no es ocasional que lo encontraran muerto un 25 de diciembre, luego de 24 horas pasadas de su deceso.



Su madre- ya fallecida- había nacido un 24 de diciembre: "Estoy harto de que la gente me pregunte qué pasó en aquella Navidad. Bueno, déjenme decirles que George murió el día del cumpleaños de su madre, así que eso podría responder a muchas preguntas".



Fawaz también declaró que su novio intentó en varias oportunidades terminar con su vida. "Sin mencionar que necesitó de cinco intentos para lograr terminar con su vida. Creo que es importante para la historia", expresó en otro de los correos que The Sun dio a conocer.



Los forenses determinaron en su momento que el músico, de 53 años, había fallecido por causas naturales y a raíz de un ataque cardíaco. Por pedido de la familia no se hizo pública ni la autopsia ni el examen toxicológico.



El cuerpo sin vida del cantante fue hallado por Fawaz en la residencia que ambos compartían en la localidad de Goring, Oxfordshire, Inglaterra.



George Michael inició su carrera en el dúo de pop Wham, en la década de 1980, y más tarde continuó como intérprete en solitario.