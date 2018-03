Los noventa como fuente de inspiración

New Faces es el primer evento organizado por Blanco Model Management, una agencia que busca promover el trabajo de los modelos como los rostros de la moda. Camilo Vaca, el director creativo de la firma, convocó a 10 marcas ecuatorianas para que presenten sus colecciones en una pasarela que se realizó en el Wonder Bar, del Teatro Bolívar.

El desfile fue inaugurado por Fabrizio Célleri, considerado como el diseñador ecuatoriano más destacado por sus propuestas impecables, tanto en materiales como en costura. Su diseño refleja un aire cosmopolita, alejado de las tendencias y centrado en el estilo.



El creativo ecuatoriano presentó en New Faces una colección inspirada en la estética de los pueblos y nacionalidades de los Andes. La propuesta estuvo marcada por lo barroco, en la que los tejidos, las texturas de las telas, los accesorios y los colores fueron los principales ingredientes. La interpretación de lo andino, sin embargo, mantiene el estilo cosmopolita y lujoso.



Célleri dio paso a marcas y diseñadores nuevos, que mostraron colecciones exclusivas para New Faces.



Santiago Proaño salió a continuación. El diseñador quiteño mostró una colección, para hombres y mujeres, derivada de la elegancia y refinamiento del dandi. Telas como la escocesa y el cachemir fueron usadas. Sin embargo, la línea se diferencia gracias a toques del punk gótico, como las cadenas de acero, guantes de cuerina y tachas de metal tipo tornillo.



La diseñadora Daniela Cupuerán, con su marca Valandra, vistió a las modelos de Blanco Model Management con ropas muy femeninas, inspiradas en la época victoriana. “Son prendas casuales, pero para un perfil tradicional contemporáneo”, dijo la modista.



Daniela Molina, por otro lado, puso en escena 15 cambios. Usó telas como la seda, lana, franela, viscosa, chifón, entre otras, para crear una colección que buscaba dibujar los siete pecados capitales a través de sus formas, texturas y colores. Molina presentó sus creaciones junto con la diseñadora de calzado Carolina Sánchez, con quien trabajó en conjunto.



Dante Promoda siguió con el show de moda con su colección Matices. Los creadores de esta marca, Diego Pillajo y Danilo Estévez, canalizaron la estética pop de los años 90. Usaron cuerina, ropa deportiva inteligente y denim para crear prendas urbanas con un toque deportivo. El rosado fue dominante en esta propuesta, como una forma de protestar en contra de los estereotipos de color relacionados al género.



Varda llevó a la pasarela una estética atrevida y urbana. El estilismo de esta pasarela mostró que con prendas básicas se pueden crear looks que se diferencian. Nathaly Benavidez y Priscila Delgado son las diseñadoras detrás de esta marca, que se inspiró en La Floresta para su último lanzamiento.



El desfile continuó con la presentación de creaciones de diseñadores con mayor trayectoria: el diseñador de sombreros René Mantillas y las diseñadoras de moda femenina María Gracia Robles, Fernanda Salgado y Stephanie Rodas.



Tendencias



