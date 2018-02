Novela histórica aborda trascendencia de Misión Geodésica en Ecuador

La novela histórica 'La Cusinga, esencia del fuego y el viento', del ecuatoriano César Hermida, aborda la trascendencia de la primera Misión Geodésica francesa, que llegó a Ecuador en 1736, para medir el arco del meridiano terrestre, en busca de definir la forma exacta del planeta.

Con la historia del romance de un cirujano de la misión como pretexto, Hermida comentó hoy que analiza en la novela la trayectoria de la Misión Geodésica y las características de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en el sur andino del país, donde centran su aventura los protagonistas.



"La novela es absolutamente histórica, me las ingenié para explicar ahí las fuentes bibliográficas y está un poco de ficción en cuanto a la parte romántica y afectiva de la pareja", en torno a la cual gira la historia, añadió Hermida, médico de profesión.



De 74 años, Hermida -quien recalcó que "todo lo que se relata en la novela en cuanto a aspectos históricos es absolutamente cierto"- destaca en su obra la influencia de Francia en Cuenca, una de las ciudades más importantes del país.



Apunta, por ejemplo, que "durante todo el desarrollo del siglo XX", Cuenca tuvo "una profunda relación con la cultura francesa, en su arquitectura y producción literaria".



Sobre el título de su obra, explicó que 'Cusi' en el idioma ancestral quichua hace referencia "a las mujeres muy dadas a la casa, muy hábiles para la cocina, muy formales en la atención del hogar".



Y como Cusi le decían a la madre de Manuela, uno de los personajes principales de la novela, esta heredó el apelativo de 'la Cusinga', indicó Hermida, quien resumió el texto en la capacidad de la protagonista de liberarse y de romper varios prejuicios.



Hermida, que ha sido representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, catedrático universitario y colaborador regular de varios diarios locales, no es nuevo en el mundo de la literatura.



Con la novela enmarcada en la Misión Geodésica francesa suma su tercera obra histórica tras 'De nostalgias y olvidos' y 'El Cóndor y el colibrí', creaciones a las que añade su novela de ficción pura 'La carta del último día', y en su profesión misma, textos sobre su especialidad de medicina social, sistemas y servicios de salud.



A su novela 'La Cusinga, esencia de fuego y viento', que se presenta mañana 1 de marzo del 2018 en el centro cultural Casa Egüez con la intervención del escritor y crítico literario ecuatoriano Abdón Ubidia, llegó por sus investigaciones sobre la participación de dos médicos en la Misión Geodésica, relató.



Pero también por estudios sobre el tema que había realizado su padre y dos profesores suyos e inspirado por el lanzamiento el año pasado en Cuenca de un libro que también gira en torno a la Misión Geodésica francesa.



Aunque la escritura en sí de la obra le tomó unos dos años, Hermida comentó que la recopilación de datos para 'La Cusinga', en la que se habla también de grupos sociales y diversidad cultural, comenzó "hace muchos años, cuando era estudiante de medicina".



La obra, de 233 páginas, aborda la trascendencia científica de la Misión, "incluyendo las ideas políticas, ateístas, materialistas y hedonistas traídas por ellos en sus pensamientos, más no en libros porque eran prohibidos por la iglesia y la inquisición", se señala en el libro.