Estos son los nominados en las principales categorías 

Esta noche, a partir de las 20:00, se conocerán a los ganadores de las 24 categorías para esta 90 edición de los premios Oscar. El Dolby Theatre en Los Ángeles, será el escenario de la entrega del máximo galardón del cine.

A continuación conozca a los nominados a las principales categorías.



Mejor película

​

Esta categoría es la más representativa y la que mayor interés despierta a los fanáticos y seguidores del cine. Para este año, las películas nominadas son: 'La forma del agua', 'Dunkerque', 'Call me by your name', 'Darkest Hour', 'Get Out', 'Lady Bird', 'Phantom Thread, 'Tres anuncios por un crimen', 'The Post'.



Mejor director

​

En este categoría están nominados: Cristopher Nolan por 'Dunkerque', Jordan Peele por 'Get Out', Greta Gerwig por 'Lady Bird', Paul Thomas Anderson por 'Phantom Thread' y Guillermo del Toro por 'La forma del agua'.

​

Mejor actriz



Sally Hawkins por la 'Forma del agua', Frances McDormand por 'Tres anuncios por un crimen',', Margot Robbie por 'I, Tonya', Saoirse Ronan por 'Lady Bird', Meryl Streep por 'The Post'.



Mejor actor



Timothée Chalamet por 'Call me by your name', Daniel Day-Lewis por 'Phantom Thread', Daniel Kaluuya por 'Get out', Gary Oldman por 'Darkest hour', Denzel Washington por 'Roman J. Israel, Esq.'



Mejor actriz de reparto



Mary J. Blige por 'Mudbound', Allison Janney por 'I, Tonya', Lesley Manville por 'Phantom thread', Laurie Metcalf por 'Lady Bird', Octavia Spencer por 'La forma del agua'.



Mejor actor de reparto

​

​ Willem Dafoe por 'The florida project', Woody Harrelson por 'Tres anuncios por un crimen', Richard Jenkins por 'La forma del agua',Christopher Plummer por 'All the Money in the World' Sam Rockwell por 'Tres anuncios por un crimen'.



Mejor película animada



'The Boss Baby', 'The Breadwinner', 'Coco', 'Ferdinand', 'Loving Vincent'.



Mejor película de habla no inglesa



'Una mujer fantástica'(Chile), 'The Insult' (Líbano), 'Loveless' (Rusia), 'On Body and Soul' (Hungría), 'The Square' (Suecia).



Mejor Guión



'The Big Sick' (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani) 'Get Out' (Jordan Peele) 'Lady Bird' (Greta Gerwig) 'La forma del agua' (Guillermo del Toro, Vanessa Taylor) 'Tres anuncios por un crimen' (Martin McDonagh).



Mejor guión adaptado



'Call Me by Your Name' (James Ivory) 'The Disaster Artist' (Scott Neustadter & Michael H. Weber) 'Logan' (Scott Frank & James Mangold y Michael Green) 'Molly's Game' (Aaron Sorkin) 'Mudbound' (Virgil Williams, Dee Rees).



Mejor documental



'Abacus: Small Enough to Jail' (Steve James, Mark Mitten, Julie Goldman) 'Faces Places' (Agnès Varda, Rosalie Varda), 'Icarus' (Bryan Fogel, Dan Cogan), 'Last Men in Aleppo' (Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soren Steen Jepersen), 'Strong Island' (Yance Ford, Joslyn Barnes).



Mejor banda sonora



Hans Zimmer por 'Dunkerque', Jonny Greenwood por 'Phantom Thread', Alexandre Desplat por 'La forma del agua', John Williams por 'Star Wars: Los últimos Jedi', Carter Burwell por 'Tres anuncios por un crimen'.



Mejor canción original



Mighty River en 'Mudbound', de Mary J. Blige Mystery of Love en 'Call Me by Your Name', de Sufjan Stevens Recuérdame en 'Coco', de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez Stand Up for Something en 'Marshall', de Diane Warren, Common This Is Me en 'The Greatest Showman', de Benj Pasek, Justin Paul.



Mejor fotografía

​

'Blade Runner 2049' (Roger Deakins), 'Darkest Hour' (Bruno Delbonnel), 'Dunkerque' (Hoyte van Hoytema), 'Mudbound' (Rachel Morrison), 'La forma del agua' (Dan Laustsen).