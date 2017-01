Niña conquista las redes sociales por su sorprendente imitación a Taylor Swift

La niña Xia Vigor, de sólo siete años, se hizo famosa por su talento para imitar a la estrella pop Taylor Swift. En apenas 72 horas, el video con de la increíble actuación tiene más de 3 millones de reproducciones en Youtube.

La pequeña se lució cantando y bailando el hit "You Belong With Me" del 2008 en el programa filipino Your Face Sounds Familiar Kids.



Con atrevidos movimientos y hasta un cambio de vestuario, sorprendió a la audiencia y se llenó de halagos por parte del estricto jurado del reality.



Los jueces resaltaron la soltura de sus movimientos y por cómo logró captar a la cantante estadounidense, quien por el momento no hizo comentarios en las redes sociales sobre su talentosa fanática.

​