Una niña muere golpeada por profesor y compañeros de clase por no saber leer

Una niña de 10 años ha muerto en la localidad keniana de Solio debido a los golpes propiciados por su profesor y sus compañeros de clase como castigo por no saber leer en inglés correctamente, informaron hoy 31 de enero del 2017 medios locales.

Según relatan, un maestro de la escuela de primaria Mukandamia ordenó el pasado jueves a los alumnos que golpearan a su compañera si no leía apropiadamente unas frases en lengua inglesa, castigo en el que participó el propio docente.



La pequeña sufrió graves heridas que le provocaron la muerte dos días después en el hospital de Mukandamia.



"El profesor ordenó a los alumnos que enseñaran a leer a la menor y si ella no lo conseguía, le pegaran. Entonces comenzaron a golpearla en la espalda", relató Mary Wanjiku al diario Daily Nation.

Según contaron algunos alumnos a sus padres, el profesor ya había herido a la niña antes de ordenar la paliza.



Después de ser golpeada, la menor dijo al director del centro que se encontraba enferma y pidió permiso para irse a casa, donde vivía con su abuela de 86 años.



Los padres del resto de alumnos decidieron retirar ayer a sus hijos de la escuela tras la muerte de la menor, según el citado periódico.



El suceso ha sido denunciado en la comisaría de Naromoru, donde el oficial de Policía Michael Mbaluku informó de que están a la espera de recibir un informe sobre la causa de la muerte.



Además los alumnos han sido interrogados y se ha emprendido la búsqueda del profesor, desaparecido tras el incidente.



Los padres de los alumnos alegaron que era no es la primera vez que los niños se quejan de haber sido golpeados severamente por el maestro.