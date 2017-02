Una niña de siete años solicitó trabajo a Google y recibió respuesta

Chloe Bridgewater tiene siete años y vive en Hereford (Inglaterra). Tiene un gran interés en la tecnología y los robots y cuando sea grande sueña con trabajar en un lugar como Google, tanto así que envió una carta a la empresa para solicitar un puesto.

Lo que ni Chloe ni su familia esperaban era que el pasado 3 de febrero de 2017 su solicitud de empleo recibiera una respuesta escrita personalmente por el CEO de Google, Sundar Pichai. El padre de Chloe, Andy Bridgewater, compartió lo sucedido en su cuenta de LinkedIn.



El interés de la menor por la tecnología nació hace poco, según información del portal Business Insider que se contactó con Andy Bridgewater, padre de Chloe. Él contó que su hija le había preguntado dónde le hubiera gustado trabajar a lo que él respondió que Google le parecía un buen lugar.



Por ello, Chloe decidió que quería trabajar en el gigante tecnológico. "Su padre la animó a aplicar y a iniciar los procesos", de acuerdo al medio. Así que la menor escribió la carta y la envió a Google.



"Querido jefe de Google", empieza la carta de Chloe "cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar los sábados y los martes", escribió.

Es por ello que Pichai en la respuesta, luego de agradecerle por la carta le dice "creo que si sigues trabajando y siguiendo tus sueños puedes lograr todo lo que te propongas-desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos. Espero recibir tu aplicación laboral cuando termines la escuela".

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc — Andy Bridgewater (@B21DGY) February 13, 2017

El padre resaltó en su página de LinkedIn que la carta ayudó a Chloe a mejorar su autoestima luego de haber sido víctima de un accidente que le causó graves lesiones hace unos años.



Asimismo, según contó el progenitor a Business Insider, la atención que se ha generado por la carta ha hecho que Chloe tenga más ganas de trabajar para Google.

Esta es la carta completa de Chloe en español

Querido jefe de Google:



Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me dijo que podría sentarme en los sofás, deslizarme por los toboganes y montarme en karts mientras trabajo en Google. Me gustan también los ordenadores, tengo una tablet y juego con ella. Mi padre me dio un juego en el que tengo que mover un robot de arriba a abajo. Me dijo que sería bueno para mí aprender sobre ordenadores.



Mi padre también me dijo que me comprará un ordenador algún día. Tengo siete años y mis profesores le dijeron a mi padre y a mi madre que soy muy buena en clase y con la ortografía, al leer y al sumar. Mi padre me dijo que si sigo siendo buena y esforzándome, algún día sería posible tener un trabajo en Google.



Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero a ella le gustan las muñecas y vestirlas. Tiene cinco años. Mi padre me dijo que te mandase una propuesta para tener un trabajo en Google. No sé realmente qué es eso, pero me dijo que una carta sería suficiente por ahora.



Gracias por leer mi carta. Antes, sólo había mandado una carta y había sido a Papá Noel.



Adiós Chloe Bridgewater

La respuesta de Sundar Pichai fue la siguiente:

Querida Chloe:



Muchas gracias por tu carta. Me alegra saber que te gustan los ordenadores y los robots y espero que sigas aprendiendo sobre tecnologías. Si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás lograr cualquier cosa que te propongas -desde trabajar en Google hasta nadar en los Juegos Olímpicos-. Espero recibir tu propuesta de trabajo cuando termines los estudios.



Todo lo mejor para ti y par tu familia.



Sundar Pichai