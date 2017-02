'Big Little Lies', la apuesta de HBO sobre el universo femenino

A la espera de la nueva temporada de 'Juego de Tronos' y tras el éxito de la debutante 'Westworld', el canal de pago HBO estrena 'Big Little Lies', su apuesta por el universo femenino protagonizado por las ganadoras del Oscar Nicole Kidman y Reese Witherspoon.

'Big Little Lies', una miniserie de siete capítulos dirigida por Jean-Marc Vallée, cuenta con un guion escrito por David E. Kelley y un reparto donde aparecen también Shailene Woodley, Laura Dern y Zoe Kravitz.



Se trata de un drama sobre cinco madres que viven en la localidad elitista y costera de Monterrey (California), cuyos hijos de entre seis y siete años acuden a la misma clase en la escuela y cuyas vidas se ven afectadas por un asesinato sin resolver.



Nada es lo que parece en esta historia sobre madres estupendas, esposos exitosos, hijos adorables y casas inmaculadas, ya que pronto se descubrirá la red de mentiras que se teje para mantener intacto ese aparente mundo idílico dentro de una comunidad donde reinan los cotilleos, los secretos y las traiciones.



"La primera vez que leí el guion pensé que era eléctrico", admitió Witherspon en un reciente encuentro con la prensa internacional en Los Ángeles (California).



"La narrativa era poderosa y misteriosa, con un asesinato al comienzo. Y me fascinaron las dinámicas parentales. Los diálogos son como los que encuentro en la vida real en las escuelas. Después se abre y da paso a un paisaje denso y complejo que explora la experiencia maternal y la amistad entre mujeres. Eso me atrajo mucho", agregó la ganadora del óscar por "Walk the Line".



Tanto Witherspoon, que encarna a una mujer llena de energía y buenas intenciones, como Kidman, que da vida a una madre de gemelos por la que todos suspiran, son productoras ejecutivas de la miniserie.



"Es raro encontrar un proyecto con personajes femeninos tan buenos. ¡Hasta cinco! La historia encajaba perfectamente en el formato de una miniserie. Fue un reto excitante. Me sorprendieron la complejidad y verdad que rezuman las mujeres del relato", apuntó Kidman, ganadora del Oscar por 'The Hous'.



Basada en el libro superventas homónimo de Liane Moriarty, la apuesta de HBO explora asuntos sensibles como los abusos escolares, la violencia doméstica, la maternidad, el divorcio o las diferencias entre clases sociales.



"Por supuesto que es entretenimiento, pero también queríamos hacer pensar y crear una discusión entre los espectadores", manifestó Kidman, para quien el formato lanza un mensaje sobre la fuerza de la amistad y la camaradería femenina.



Es el caso de Witherspoon y Kidman, que decidieron asociarse para sacar adelante este proyecto.



"Nos apasiona esta historia. Sabemos que las corrientes y las conversaciones en el cine y la televisión están cambiando y que los espectadores demandan un contenido diferente porque quieren verse reflejados. No anhelan la versión idílica de sí mismos. Piden realidad", declaró Witherspoon.



Las dos tuvieron claro desde el comienzo que HBO sería el hogar ideal para el proyecto, ya que querían proteger su integridad artística, al igual que la del director, con quien Witherspoon ha trabajado previamente en 'Wild'.



Ambas vieron ciertas similitudes en la historia con sus experiencias reales en Hollywood, donde, especialmente al comienzo de sus carreras, fueron juzgadas duramente por su apariencia.



"Te haces mayor y, en consecuencia, más impermeable, aunque sigo siendo muy vulnerable, especialmente con amigos íntimos", razonó la intérprete. "Pero cuando alcanzas los 40 te empieza a dar igual todo. Soy así y no voy a cambiar para hacer feliz a los demás", declaró.

Por su parte Kidman consideró fundamental el educar a sus hijos bajo la noción de que nunca deben juzgar a quienes les rodean.

"Creo que hay que poner bondad y empatía en este mundo, y eso se consigue viajando, permitiendo que haya muchas culturas a tu alrededor y absorberlas. Hay que ser generosos y tener la mente abierta", apuntó.