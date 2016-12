Nicole Kidman gasta miles de dólares para salvar su matrimonio

Nicole Kidman, de 49 años, está invirtiendo una fortuna para salvar su matrimonio de diez años con el músico Keith Urban, de la misma edad. Al parecer la relación no pasa por el mejor momento debido a la distancia.

De acuerdo al tabloide británico The Sun, la pareja había acordado que el cantante iba a residir en Australia, mientras que la ganadora del Oscar permanecería en Los Ángeles, EEUU, junto a sus dos hijas, y que viajarían para ambos destinos regularmente.



Sin embargo, la estrategia no funcionó y más bien terminó por agudizar por problemas que ya tenían.



"Nicole y Keith llevan años con problemas matrimoniales y han llegado al punto de arreglarlo o terminar, se han dado tres meses de prueba", dijo una fuente al citado medio.



Para evitar la separación se sometieron el mes pasado a una terapia matrimonial en un retiro para parejas en una isla de los Estados Unidos, que costó la suma de USD 10 mil por los dos días de tratamiento.



En una reciente entrevista con una programa estadounidense, la ex esposa de Tom Cruise indicó que el regalo de Navidad para Keith es la visita de las niñas y la de ella viajar a Australia para ir a la playa en celebrar las fiestas.