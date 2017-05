Nicolás Maduro dice que Rubén Blades niega sus raíces

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo la noche del martes 16 de mayo del 2017 que el cantautor panameño Rubén Blades niega sus raíces, luego de que éste lo acusara de encaminarse hacia un régimen dictatorial.

“Lo lamento, Rubén Baldes, que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes en los (años) setenta y ochenta, que hoy hacemos revolución en América Latina, y no hemos traicionado nuestras (...) convicciones”, afirmó Maduro durante un consejo de ministros transmitido por la televisora gubernamental.



Blades, de 68 años y con aspiraciones presidenciales, aseguró el domingo que el mandatario socialista “ha ido cerrando todas las avenidas para una solución democrática” a la crisis venezolana, “al punto que hoy es casi de facto una dictadura”.



Maduro sostuvo que el cantante, a quien reiteró su admiración, parece contrariar el espíritu de sus propias canciones para deleitar a un poder imperial que quiere intervenir en el país petrolero.



“Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste?; y yo no sé si tú eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces”, ironizó sobre uno de los temas emblemáticos del compositor, quien además escribió que Maduro “pretende permanecer en el poder a como dé lugar, sustentándose en una popularidad que no posee”.



Maduro enfrenta desde el 1 de abril una ola de protestas opositoras que deja 42 muertos y exige su salida del poder mediante elecciones generales.



“Anda rondándome el tiburón imperialista y tú como que vienes a deleitarlo ahora para que se trague a Venezuela”, subrayó el gobernante, al recordar que le escribió una carta al intérprete invitándolo a conocer la realidad venezolana, pero éste se ha negado.



Amante de la música, el presidente condujo hasta hace unos meses un programa radial de salsa en el que solía poner canciones de Blades y responder sus críticas al gobierno chavista.