Exigen destitución de funcionario en Nicaragua por decapitación de perro

Decenas de defensores de los animales protestaron este jueces 21 de diciembre de 2017 en Nicaragua para exigir la destitución de un funcionario señalado de participar en la decapitación de un canino, informó Fundación Adán.

Los manifestantes se reunieron frente al Centro de Salud Doctor Róger Osorio, ubicado en un barrio populoso del noreste de Managua, donde pidieron la destitución del epidemiólogo Mauricio Paguaga.



Los defensores de los animales portaron pancartas y lanzaron consignas para llamar la atención sobre su reclamo. La representante de Fundación Adán, Kenia Morales, afirmó que el funcionario del centro participó en la decapitación del perro, que supuestamente estaba contagiado de rabia y había mordido a un niño de 4 años.



"El señor que ejecutó la muerte de ese animalito es un funcionario público y los funcionarios públicos están obligados al respeto de la ley", señaló la representante del organismo protector de los animales.



La legislación de Nicaragua prohíbe el maltrato animal incluso si se trata de un sacrificio. "Pedimos la destitución de ese hombre (Paguaga), no puede estar aquí, la Ley de Protección Animal no está reglamentada, pero está vigente", reclamó otra defensora de Fundación Adán, Tania García.



La muerte del canino ocurrió a principios de esta semana, en el distrito VI de Managua, después de que este mordió en la cara a un niño de 4 años, que no sufrió mayores consecuencias. En noviembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales con el objetivo de eliminar la cultura del maltrato animal en Nicaragua, pero no ha podido ser ejecutada porque no tiene un reglamento que rija su aplicación.