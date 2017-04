Netflix y su voraz búsqueda de usuarios

Lo más probable es que Netflix haya rebasado este fin de semana los 100 millones de usuarios. Es todo un hito, aunque para esta empresa de servicios de streaming de video, la cifra representa solamente el 10% de su verdadera meta: alcanzar el número de usuarios de Facebook o Youtube, con mil millones de gente suscrita a sus plataformas.

A estas alturas, Netflix ha pasado de ser el futuro de la televisión a un presente, que ya ha convertido a la pantalla en un estado de ánimo tecnológico. La experiencia de la TV ‘online’ seduce porque elimina al intermediario y permite experiencias que antes solo eran posibles mediante la compra de varios DVD.



Por ejemplo, es cada vez más frecuente que el espectador se instale en la cama con los ‘snacks’ favoritos y realice una maratón de una temporada completa. Por eso, Reed Hastings, uno de los fundadores de Netflix, declaró en una entrevista que su competencia no es Amazon, Hulu o Youtube TV, sino el sueño.



Eso es posible gracias a la calidad de sus series, sustentadas en una inversión de USD 15 300 millones, en el primer trimestre del 2017. Esto, según reportes de The Wall Street Journal, representa un incremento de 3 000 millones en un solo año, entre producción propia y las obligaciones con otros estudios y proveedores.



La calidad es integral. Net­flix invierte en actores consagrados. También en producción, directores, guionistas y expertos en efectos. Todo es a lo grande, en alta definición, y casi siempre dejando amplia libertad al equipo creativo. El catálogo de series está conformado por 21 dramas, con ‘House of Cards’ inaugurando este rubro en febrero del 2013.



Desde entonces, dos ya están finalizados: ‘Hemlock Grove’ y ‘Marco Polo’. La última en salir fue la polémica ‘13 Reasons Why’, sobre una adolescente suicida que explica por qué tomó esa drástica decisión. Cautivadora y bien narrada, esta serie generó una ola de debates sobre el bullying.



Netflix también posee 17 comedias propias, de las que ‘Wet Hot American Summer: First Day of Camp’ es la única cancelada oficialmente, aunque hay siete en espera de un anuncio de renovación. La comedia más exitosa es ‘Fuller House’, una continuación de la entrañable sitcom ‘Full House’, conocida en Ecuador como ‘Un hogar casi perfecto’.



Netflix no informa los índices de audiencia de sus series, pero Business Insider cifró en 21,5 millones los espectadores que siguieron nuevas aventuras de los Tanner durante el 2016. Otro punto alto han sido las producciones de Netflix basadas en personajes de Marvel. Se han lanzado cuatro y se anuncian dos más. ‘Luke Cage’ y ‘Daredevil’ son un éxito, pero ‘Iron Fist’ aún no ha logrado encandilar al público.



Netflix, en este afán de aglutinarlo todo, también produce ocho series que en el pasado eran de otros estudios. Sobresale ‘Arrested Development’. Un matiz a la pujanza de ­Netflix ha sido que, a pesar de la cifra de los 100 millones de usuarios, este año se registra una desaceleración en la adquisición de nuevos suscriptores en el primer trimestre del año. Fue un 22% menos en relación con el mismo período del 2016. De todos modos, la meta se mantiene: desvelar a mil millones de teleadictos.