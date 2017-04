Netflix eliminará ocho series de la cadena Fox de su plataforma

Netflix anunció, a través de un video en Facebook, que sacará de su contenido reconocidas series de la cadena estadounidense Fox.

De acuerdo con el clip, ya no seguirán disponibles para los usuarios: 'Prison Break', 'Modern Family', 'American Horror Story', 'Bones', 'Glee', 'Sons of Anarchy' y '24', así como tampoco la comedia 'How I Met Your Mother'.

Video: Facebook, cuenta: Netflix

Netflix anunció que los programas serán removidos de su plataforma a partir del 1 de julio de 2017 y que se "despedirán poco a poco".

Aquí la lista:



'How I Met Your Mother', todas las temporadas



'American Horror Story', temporadas de la 1 a la 4



'Bones', temporadas de la 1 a la 10



'Glee', todas las temporadas



'Sons of Anarchy', todas las temporadas



'Modern Family', temporadas de la 1 a la 6



'24', temporadas de la 1 a la 8



'Prison Break', temporadas de la 1 a la 4



"Algunas son para siempre, otras no", dice la compañía al comienzo del original video. La noticia generó gran malestar entre los usuarios, incluso, algunos amenazaron con cancelar su suscripción.



Por ello, Netflix invitó a sus clientes a realizar "una última gran maratón".