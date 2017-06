Netflix deja un rastro de series inconclusas

Apenas se empezaban a saborear las novedades, en los episodios de la segunda temporada de ‘Sense8’, cuando Netflix confirmó la noticia sobre la cancelación de esta serie creada por las hermanas Lana y Lily Wachowski, en colaboración con Michael Straczynski.

“Tras 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense8 llega a su fin. Fue todo lo que nosotros y los fans soñamos que fuera: arriesgada, emocionante, impactante e inolvidable”, informaba Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, a través de un comunicado citado por el portal europafm.com.



Y aunque no será la primera ni la última serie en ser cancelada, lo cierto es que la abrupta interrupción de ‘Sense8’ tuvo un impacto inmediato y extenso en las redes sociales, por parte de los seguidores de esta nueva producción original de Netflix y que, al parecer, no han sido pocos.



Además de la cortísima duración de la serie, el final inconcluso de la misma ha motivado a los fans a emprender una campaña en el portal change.org, bajo el título ‘Sense 8 Season 3 Renewal’, con el objetivo de recaudar firmas que se adjuntan a una carta, con la que pretenden revertir la decisión de Netflix. En la solicitud, los fans argumentan que “es necesario que existan series/películas que desde su contenido aporten al mundo un mensaje de diversidad y pluralidad, de respeto y amor, especialmente en los tiempos en que vivimos”. Hasta el momento esta acción cuenta con 411 000 firmas de apoyo.

La serie narra la historia de ocho personas de diferentes partes del mundo que, tras una trágica muerte, se encuentran emocional y mentalmente conectados. Entre los protagonistas figuran talentos frescos como Doona Bae, Jamie Clayton, Tina Desai, Max Riemelt, así como el español Miguel Ángel Silvestre y el mexicano Alfonso Herrera.



Otras razones que habrían llevado a la cancelación de este proyecto estarían el alto costo de producción que se estima en alrededor de USD 9 millones por capítulo y la alta demanda de tiempo, trabajo y logística para una serie filmada en 13 países. En una entrevista para CNBC, el CEO de Netflix, Reed Hastings, explicó que había un “mix” de factores, como la audiencia y el crecimiento de suscriptores, que se tienen en cuenta a la hora de cancelar un proyecto.



Pero, al igual que ‘Sense8’, otras producciones de Netflix también se han quedado a medio camino. Entre estas se cuenta a ‘Bloodline’, que cuenta la oscura historia de la familia Rayburn y que fue cancelada tras su tercera temporada. ‘First day of camp’ fue un proyecto de una sola temporada, protagonizada por Bradley Cooper, Elizabeth Banks, Paul Rudd, entre otros, y pese a contar con una aceptación del 92% en el portal Rotten Tomatoes.



‘Hemlock Grove’, sobre las salvajes prácticas de los habitantes de este lugar, estrenada en abril del 2013, llegó a su final con una tercera temporada emitida en el 2015. Otro proyecto que se cerró tras tres temporadas es ‘Lilyhammer’, donde Stevie Van Zandt interpretaba a un mafioso retirado que tuvo que mudarse de Nueva York a Noruega, como parte del programa de protección a testigos.



‘Marco Polo’ fue una serie que narraba las aventuras del famoso explorador del siglo XIII y que fue suspendida en su segunda temporada. ‘The Get Down’, un drama de época que explora la cultura pop en el Nueva York de los años 70, ha sido una de las series más promocionadas por Netflix, pero que fue cancelada con tan solo una temporada al aire.



En redes sociales, el público no solo critica la corta duración de algunos de estos proyectos, sino también la falta de una conclusión apropiada que justifique el tiempo invertido por los espectadores.