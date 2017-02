La quinta temporada de ‘Orange is the New Black’ se estrenará en junio

Un video publicado hoy, 8 de febrero de 2017, en la cuenta oficial de Facebook de Netflix anunció el regreso de la serie ‘Orange is the New Black’. El clip, que tiene una duración de 15 segundos, muestra los rostros de las protagonistas principales de la serie.

En dos horas, el anuncio alcanzó más de 1 600 reacciones en la red social y 370 compartidos. El video finaliza con la imagen de Dayanara Díaz, interpretada por la actriz dominicana Dascha Polanco, sosteniendo un arma. Esta imagen hace referencia al final de la cuarta temporada de la serie cuando la reclusa toma la pistola de uno de los policías del centro de detención donde se desarrolla ‘Orange is the New Black’.



La quinta temporada de ‘Orange is the New Black’ llegará a Netflix el 9 de junio de 2017, casi un año después del estreno de la cuarta temporada que estuvo disponible en la plataforma de streaming el 17 de junio de 2016.



La serie, basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman llamado ‘Orange is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres’, relata las vivencias de Piper Chapman, interpretada por Taylor Schilling, en el centro de detención ficticio de Litchfield.



Además de Polanco y Schilling, el elenco está conformado por Laura Prepon en el rol de Alex Vause, Kate Mulgrew (Red Reznikova), Uzo Aduba (Suzanne ‘Ojos Locos’ Warren’), Selenis Leyva (Gloria Mendoza), Jackie Cruz (Marisol ‘Flaca’ Gonzalez) y más.

La serie ha recibido buenas críticas y tiene una valoración del 95% en el sitio web Rotten Tomatoes y de 8,3 sobre 10 en iMDB.