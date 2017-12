Netflix anuncia las series y películas que llegarán en enero de 2018

Netflix dará la bienvenida al 2018 con nuevos contenidos disponibles en su plataforma para América Latina. Películas, series, documentales, programas para niños y producciones originales son parte del catálogo de las novedades para el año que viene.

Series originales



Desde el 1 de enero llegará la tercera temporada de la aclamada serie británica de comedia ‘Lovesick’. El 5 de enero llegará a la plataforma de streaming la temporada dos de ‘Dirk Gently, agencia de investigaciones holísticas’. Ese mismo día se estrena ‘Comedians in cars getting coffee’, que reúne a célebres comediantes estadounidenses tomando café, y el anime ‘Devilman Crybaby’.



El 8 de enero llegará el estreno de la esperada ‘Star Trek: Discovery’, con un capítulo por semana. El 12 de ese mes estará disponible la segunda parte de ‘Descolocados’, una comedia en la que Kathy Bates interpreta a la dueña de un dispensario de cannabis medicinal en California.



El 18 llegará ‘Dinastía’, un remake del clásico televisivo de 1981, sobre dos familias que se disputan el control de su fortuna. Un día después llegará el estreno de la temporada cuatro de ‘Grace and Frankie’, la segunda temporada de 'Van Helsing' y la primera temporada de ‘Drug Lords’. El 23 llegará, con un capítulo por semana, la primera temporada de ‘Black Lighting’. El 26, la segunda temporada de ‘Día a Día’ y el 30, la primera temporada de ‘Retribution’



Series de otras cadenas



Desde el primer día de enero, estará disponible (después de varios años de espera) las ocho temporadas de ‘Weeds’, serie que relata la historia de una madre viuda que comienza a vender marihuana para llevar el sustento a su hogar. Ese mismo día se podrán encontrar en la plataforma la tercera temporada de ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘Cuando habla el corazón’ desde la primera hasta la cuarta temporada y la tercera temporada de ‘Gotham’.



La segunda temporada de ‘Sin senos no hay paraíso’ llegará el 10 de enero. Ese mismo día estará disponible la sexta temporada de las series ‘Grimm’ y ‘Homeland’. Para el 30 de enero se espera que aparezca la cuarta temporada de ‘Back Sails’.



Películas originales



El 12 de enero se estrenará la película original de Netflix protagonizada por Jack Black, ‘El rey de la polca’. El 19 llegará a la pantalla ‘The Open House’ y el 26 del mismo mes estará disponible ‘Un gesto estúpido e inútil’.



Películas de otras productoras



El primer día del año llegarán varias películas a la plataforma: ‘Abzurdah’, ‘El último rey de Escocia’, ‘Super dark times’, ‘La oscuridad’, ‘Desmadre de padre’, ‘Almost Christmas’ y ‘Heartthrob’ son los estrenos que llegarán ese día. Al día siguiente llega ‘Mustang Island’ y el 3 de enero, ‘Alicia a través del espejo’. El 7 de enero se estrenará ‘La Bruja’ y el 11, ‘Good Time’.



El 13 ya estarán disponibles ‘Grimsby Agente contrainteligent’, ‘Resucitado’ y ‘Rock the Kasbah’. El 15 de enero llegarán dos filmes que fueron aclamados por los críticos durante su estreno en los cines. Se trata de ‘Whiplash’, sobre la extrema presión que vive un joven baterista en una escuela de jazz, y ‘Las sufragistas’, sobre el movimiento de mujeres que surgió en Inglaterra a principios del siglo XX para intentar conseguir el voto femenino.



El 19 de enero, Netflix pondrá a disposición de los usuarios ‘Dioses de Egipto’ y ‘The Open House’. Para el 28, se espera la llegada de ‘Warcraft: El origen’, basada en el emblemático videojuego homónimo, y ‘Es la jefa’. El 29 llegará el filme de terror ‘La llamada’.



Documentales y stand-ups



El 1 de enero llega ‘Él me nombró Malala’, un documental sobre la vida de la joven activista pakistaní Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz de 2014. En esa misma fecha se estrenarán también ‘Treasures from the Wreck of the Unbelievable’, ‘AlphaGo’, ‘Functional Fitness’ y ‘Maddman: The Steve Madden Story’.



El 8 se estrena ‘The Untold Tales of Armistead Maupin’ y el 9, ‘Alien Contact: Outer Space’. El 10 de enero llegará ‘On Yoga The Architecture of Peace’ y ‘Alejandro Riaño: Especial de Stand Up’. Para el 12 se espera la llegada de ‘The Man Who Would Be Polka King’, ‘Somebody Feed Phil’ y ‘Tom Segura: Disgraceful’.



El 15 de enero estará disponible ‘Unrest’; el 17, ‘Arango y Sanint: Ríase el show’; el 24, ‘Ricardo Quevedo: Hay gente así’; el 26, la primera temporada de ‘Dirty Money’; y el29, ‘The Force’. Dos documentales originales de Netflix también estarán disponibles en la plataforma desde enero. El 1 de ese mes llega ‘La manzana de Eva’ y el 5, ‘Rotten’.



Para los niños



Películas y series de televisión para los pequeños de la familia también llegarán a Netflix en enero. El 1 se estrena la primera temporada de ‘Justicia joven’ y ‘Power Rangers: Ninja Steel’. El 15 de enero llegará ‘Seven and me’ y ‘Annie’. Para el 19, llegará la primera temporada de ‘Trolls: ¡No pierdas el ritmo!’. El 23 estará disponible ‘Ponte en mi lugar’; el 26, la temporada seis de ‘Las aventuras del gato con botas’ y la primera temporada de ‘Llama Llama’; el 30, la segunda temporada de ‘Super Wings’; y el 31, llegará ‘Buscando a Dory’, la secuela del clásico de Pixar ‘Buscando a Nemo’.