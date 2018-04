Netflix se excluye de participar en el festival de Cannes por nueva regla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una nueva regla del festival de Cannes obligó a Netflix a excluirse de participar en la edición de este año, informó un ejecutivo del estudio en una entrevista publicada el miércoles 11 de abril del 2018.



El festival, que el jueves 12 de abril anuncia su selección, excluye con la nueva normativa a cualquier película sin distribución teatral en Francia.



“Queremos que nuestras películas estén en un terreno de igualdad con las demás”, dijo a la revista Variety, Ted Sandoros, director de contenidos de Netflix.



“Si vamos existe el riesgo de que nuestras películas y cineastas reciban un trato irrespetuoso en el festival. Se ha marcado un tono y no creo que sea bueno que estemos allí”.



Netflix generó un escándalo el año pasado al negarse a distribuir en salas su cinta 'Okja' para no demorar la distribución a sus suscriptores. También compitió con 'The Meyerowitz Stories' de Noah Baumbach.

Video: YouTube, cuenta: Netflix





La ley francesa estipula que después del estreno en cine, hay que esperar cuatro meses para lanzar el DVD o sistema por demanda. Después de 10 meses puede llegar a la televisión, y de 36 para cualquier servicio 'streaming'.



El nuevo gigante mediático ha dicho que está abierto a llevar sus películas a los cines franceses, pero se niega a esperar tres años para ponerla en su plataforma.



“Esperamos que [Cannes] cambie sus reglas, que se modernice, pero seguiremos apoyando filmes y cineastas. Exhortamos a Cannes a reunirse con la comunidad mundial del cine”.

Considerado un sistema obsoleto, el gobierno francés encomendó modernizarlo y reducir estos lapsos. Pero la propuesta que reposa sobre la mesa reduce el plazo a servicios como Netflix y Amazon a 35 meses, apenas un mes menos que en la normativa actual.