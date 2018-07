Los neandertales también sabían cómo producir fuego

LEA TAMBIÉN

Los neandertales fueron capaces de hacer fuego con ayuda de pirita y hachas de mano. Podían decidir cuándo y dónde querían tener llamas y no dependían del fuego natural, como se pensaba anteriormente.

El arqueólogo de la Universidad de Leiden Andrew Sorensen describe la primera evidencia material de esta conclusión en un estudio publicado en Scientific Reports.



"Los humanos modernos prehistóricos tardíos podían hacer fuego cada vez que lo necesitaban", dice en un comunicado. Lo hicieron golpeando una pieza de pirita, un mineral que contiene hierro, con herramientas de sílex.



Pero no había evidencia de que sus parientes más antiguos, los neandertales, una extinta especie humana prehistórica extinta, también utilizaran esta técnica. La idea general era, por lo tanto, que los neandertales no producían su propio fuego, sino que dependían de los incendios naturales causados por los rayos, por ejemplo.



Habrían recogido palos ardientes para encender sus propios fuegos, que mantuvieron encendidos todo el tiempo e incluso pudieron llevarlos con ellos mientras se desplazaban.



Esta idea ahora parece ser incorrecta, al menos entre algunos grupos neandertales más jóvenes. Sorensen ha descubierto que nuestros primos de la Edad de Piedra pudieron hacer sus propios fuegos y que esta práctica era generalizada.



Junto con la arqueóloga francesa Emilie Claud y la profesora de arqueología de Leiden Marie Soressi, descubrió un desgaste microscópico muy específico en las hachas de mano de sílex (también llamadas bifaces) del paleolítico medio, la era de los neandertales.



"Reconocí este tipo de desgaste de mi trabajo experimental anterior. Estas son las huellas que obtienes si tratas de generar chispas golpeando un pedazo de sílex contra una pieza de pirita. Estas hachas de mano son mucho más antiguas que las herramientas de fabricación de fuegos en las que se ha encontrado hasta ahora este desgaste", explicó.



Sorensen y Claud estudiaron docenas de hachas de mano de aproximadamente 50 000 años de edad de varios sitios en toda Francia. Encontraron el mismo desgaste distintivo en todos ellos. "Esto prueba que no fue un hallazgo incidental, sino que los neandertales podrían hacer fuego a gran escala", dice Sorensen. Y eso es de gran importancia.



"Poder hacer su propio fuego les da a los neandertales mucha más flexibilidad en sus vidas. Es una habilidad que sospechábamos, pero que no sabíamos con certeza que poseían. Que descubrieran que golpear dos rocas juntas podría producir una nueva sustancia (fuego) completamente diferente de los materiales originales nos da una nueva percepción de las habilidades cognitivas de los neandertales. Muestra que los neandertales poseían capacidades tecnológicas similares a las de los humanos modernos, aunque a veces se comportaran de manera diferente".



Con una combinación de investigación microscópica y experimentos, Sorensen descubrió que los rastros de desgaste eran específicos de la fabricación de fuego. "Se ven marcas de percusión en forma de letra C. También arañazos paralelos, o estrías, a lo largo del hacha de mano y pulimento mineral en la superficie."



Llevó a cabo varios experimentos para eliminar otras causas de este distintivo vestir. Usó hachas de mano para moler pigmentos, afilar otras herramientas y para otras actividades de golpeteo y frotamiento usando varios tipos de piedra. Un hacha de mano era la navaja suiza de Neandertal. Los usaron para todo. Pero solo hacer fuego con pirita habría producido este conjunto exacto de vestigios de desgaste.