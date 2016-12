La Navidad roquera llega a Quito

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE) presenta la tarde de este jueves 22 de diciembre un repertorio roquero en compañía de varias bandas ecuatorianas de ese género musical.

El encuentro, denominado RumiFest, tiene como objetivo recaudar donaciones voluntarias que serán destinadas para ayudar a los niños de Canoa, que fueron afectados por el terremoto de 7.8 grados que sacudió el país el pasado 16 de abril.



En este concierto actúa como invitada especial la agrupación nacional Anima Inside, que ya ha tenido la oportunidad de hacer rock sinfónico junto a la OSNE en dos ocasiones anteriores. Los autores de Believe son reconocidos en la escena local gracias a sus participaciones como teloneros en los conciertos de bandas como Ozzy Osbourne, Kiss y Collectivo Soul en Quito.



Además del grupo liderado por Riccardo de la Cuesta, actúan junto a la OSNE, dirigida por Álvaro Manzano, Resistencia, Metamorfosis, Draco and The Zodiac, Descomunal y Papá Changó. Estas agrupaciones, con estilos muy distintos, ponen el toque de hardcore, metal y hasta reggae.



El RumiFest se inicia a las 16:00 en el Parque El Ejido de Sangolquí. La organización del evento solicita que los asistentes lleven de forma voluntaria juguetes en buen estado o ropa para niños, pues lo recaudado beneficiará, especialmente, a los menores de Canoa.



Otro encuentro navideño, roquero y solidario es el NaviRock, que también tiene como finalidad recaudar donaciones económicas y humanitarias para los niños de las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas. Este evento presenta la noche de este jueves 22 a una veintena de agrupaciones que varían entre los géneros del rock, ska, heavy metal, thrash metal, trance, rapcore y gótico.



Las bandas ecuatorianas Resistencia, Manifiesto, Black, Puño, Narcosis, Cuerpos Mutilados, Shajol, Lux Aeterna, War Machine, Fenix Cry, Ivanova, NFRMO, Anima Tenebrae, Trastorno, Necrosouls, Odica, Cogury, Uriel, Oizis, Nirodha y Moscas de Terciopelo conforman el cartel de este concierto.



La entrada tiene un costo de USD 3,50, además de la donación de ropa, juguetes o instrumentos musicales en buen estado. Todo lo recaudado se destinará al apoyo educativo de los niños de las dos provincias que fueron más afectadas por el terremoto, con el objetivo de dar apoyo a través de la enseñanza de las artes.



El NaviRock tuvo una primera edición el pasado fin de semana, el sábado 17 en Dry Club, con la presencia de más de 40 artistas y una buena acogida solidaria por parte del público. En esta ocasión, el show se traslada al bar Hell & Heaven, ubicado en la Mariscal Foch y Diego de Almagro.



El evento, también conocido como ‘Músicos unidos por los niños de Manabí y Esmeraldas’, es organizado por Iguana Ronca Producciones’ y reúne a bandas de diversos géneros musicales (desde la primera edición hubo ritmos latinoamericanos).