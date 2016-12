No hay Navidad sin los covers de siempre

Navidad es una tentación para los artistas de la música de masas, sin importar el género: como si no hubiera ya bastantes versiones de ‘Santa Claus llega a la ciudad’, ‘Jingle Bells’ o ‘El Tamborilero’, no existe diciembre sin que alguna estrella lance su propio álbum de canciones navideñas. Pero a veces hay sorpresas.

Laura Pausini, la italiana más internacional de los últimos 15 años gracias a su pop melódico de letras de amor, se animó a este requisito de versionar los villancicos más famosos.



Pausini ha trabajado duro. Su álbum ‘Laura Navidad’ tiene 12 canciones y nada menos que versiones en italiano, inglés, español y francés. La Orquesta de Patrick Williams otorga al conjunto del álbum la sofisticación del swing, mientras la voz de Pausini suena clara y dulce, como siempre. Pero quizás un tema como ‘Feliz Navidad’ suena más ‘gringo’ de lo que estamos acostumbrados.

La mexicana Carla Morrison, exponente de la música alternativa, sorprende con ‘La niña del tambor’, un trabajo de seis cortes. El disco abre con ‘Jesús’, tema escrito por ella

Su voz de soprano, algo lastimera pero que conmueve, también brilla en su versión rock de ‘El niño del tambor’, que cierra con una guitarra algo loca, sin llegar a la osadía.



La cantante de country Kacey Musgraves, como buena texana, respeta los códigos de su género en temas clásicos como ‘Let It Snow’ y ‘Feliz Navidad’ (¡cómo gusta esta canción de Feliciano!), y también compone tres cortes. Se destaca ‘Christmas Makes Me Cry’, donde en efecto es imposible no llorar un poco con su guitarra y su letra: “Pienso en soldados al otro lado del mar / A veces me pregunto por qué son ellos en lugar de mí”.

El rock también tiene lo suyo. The Killers reúne en un disco todas las canciones que los chicos de Las Vegas han sacado en estos 11 años en favor de RED, la fundación que lucha en contra del sida en el mundo. Incluye el divertido ‘Don’t Shoot Me Santa’ y colaboraciones de Elthon John y Jimmy Kimmel, entre otros.



Las voces a capela de los texanos de Pentatonix y la oferta indie de She & Him cierran este recuento de los discos lanzados en el 2016. Una nueva prueba que Navidad es tiempo de paz y de covers.