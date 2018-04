La voluminosa nariz de los neandertales les ayudaba a sobrevivir al frío

Si el hombre del Neandertal tenía una nariz prominente de grandes orificios era para calentar y humedecer el aire frío y seco que respiraba en gran cantidad, según un estudio publicado el miércoles 4 de abril del 2018.

La singular morfología del hombre del Neandertal - nariz voluminosa, cara ancha y chata y mandíbula salida -, ha suscitado durante mucho tiempo el debate entre los científicos.



Con el uso de modelos en 3D de cráneos de neandertales, de homo sapiens y de su supuesto ancestro común, el homo heidelbergensis, un equipo internacional determinó las distintas evoluciones del aparato respiratorio.



Los investigadores demostraron que las características de los dos primeros permiten “calentar y humedecer el aire de forma más eficaz que las del homo heidelbergensis, lo que sugiere que estas dos especies evolucionaron para resistir mejor a los climas fríos y/o secos”.



Además, las fosas nasales de los neandertales les posibilitaban inhalar “considerablemente más” aire que los homo sapiens, una particularidad que podría explicarse por sus necesidades energéticas más elevadas a raíz de sus cuerpos fornidos y su actividad de cazadores.



Según el estudio publicado en la revista británica Proceedings of the Royal Society B, el hombre del Neandertal necesitaba casi 4 480 calorías diarias para sobrevivir al invierno europeo. En comparación, hoy en día un individuo necesita unas 2 500 calorías.



Y es que para quemar más azúcar, grasas y proteínas, necesitaban más oxígeno. “ a evolución particular de la morfología facial de los neandertales proviene, al menos en parte, de su adaptación al frío”, según el estudio.

Los neandertales aparecieron en Europa, Asia central y Oriente Medio hace 200 000 años. Desaparecieron 30 000 años atrás.