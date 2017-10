ONU premia proyecto de acción climática de Ecuador

Iniciativas de Ecuador, Colombia y Honduras figuran entre los 19 proyectos de acción climática que serán premiados en la cumbre del clima (COP23) que tendrá lugar en Bonn (Alemania) en noviembre, anunció hoy (12 de octubre de 2017) la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (Cmnucc).

"Todos los ganadores de este año son testimonios reales de que la acción climática no sólo es posible, sino que es el camino que debemos seguir para alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y para garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras", declaró en Berlín Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Cmnucc, al anunciar los proyectos.



Espinosa reconoció la dificultad de "traducir en acciones específicas a nivel nacional y local" lo dispuesto en los acuerdos y marcos globales existentes -entre los que figuran también los Objetivos de Desarrollo Sostenible-, por lo que los proyectos ganadores, denominados 'Actividades faro', suponen una "gran contribución".



El proyecto ecuatoriano distinguido con el Premio a las Soluciones Climáticas Impulso para el Cambio, que se entrega por sexto año, consiste en una iniciativa de agricultura sostenible con inclusión y participación de las mujeres en Quito.



En esta iniciativa, las mujeres aprenden a producir alimentos de manera sostenible a través de medidas agrícolas que aumentan la seguridad alimentaria y reducen las emisiones de carbono y la huella ecológica de la ciudad.



El proyecto ecuatoriano ha sido distinguido en el apartado 'Impulso para el liderazgo de las mujeres' junto con proyectos de Italia, Belice y Sudán.



La segunda iniciativa latinoamericana premiada es un proyecto colombiano-hondureño dirigido a pequeños agricultores que usa tecnologías de la información y comunicación (TIC) para dar un enfoque innovador a la agricultura "climáticamente inteligente".



Consiste en una herramienta TIC de fácil manejo que recopila, coteja y analiza datos meteorológicos con el fin de informar con antelación a los agricultores sobre cómo pueden ajustar sus prácticas agrícolas para garantizar un máximo rendimiento del cultivo y, en consecuencia, de seguridad alimentaria.



La iniciativa ha sido distinguida en el apartado 'Soluciones TIC' junto con contribuciones de Canadá, de Corea del Sur y de Francia, Italia y Suiza.



Espinosa aludió a las grandes catástrofes naturales recientes al afirmar que "el cambio climático se está reflejando como nunca antes" y advirtió de que esos fenómenos "subrayan un hecho simple: se nos está acabando el tiempo para cambiar las cosas".



"Debemos aumentar significativamente los esfuerzos por reducir las emisiones y nuestras huellas de carbono, no mañana, ni en cinco años, sino hoy. Como podemos ver claramente, el clima no esperará a que nosotros actuemos", recalcó.



También han sido premiados proyectos de Sudáfrica, Suecia y Grenada, Jamaica y Santa Lucía en el capítulo 'Financiación para inversiones respetuosas con el clima'; de Rusia, de Haití y el Sudeste Asiático, de Francia y de Etiopía, Sierra Leone, Liberia, Uganda, Tanzania, Kenia y Nepal, en el de 'Salud planetaria', y del Reino Unido, de Estados Unidos, y de Emiratos Árabes Unidos, dentro del apartado 'Neutralidad climática ahora'.